Urteil gegen Papenteicher Brandstifter rechtskräftig

Papenteich

Der Bundesgerichtshof hat die Revision des der Brandstiftung angeklagten 43-Jährigen aus der Samtgemeinde Papenteich verworfen, damit ist das Urteil gegen den Mann rechtskräftig. Er war vom Landgericht Hildesheim nach 13 Verhandlungstagen wegen schwerer Brandstiftung in einem Fall sowie Brandstiftung in acht Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden, wie Steffen Kumme, Pressesprecher des Landgerichts, erinnert.

Nach den Feststellungen der Kammer hat der Angeklagte zwischen Juni und September 2019 in der im Landkreis Gifhorn gelegenen Samtgemeinde insgesamt neunmal Gebäude in Brand gesetzt, wobei es sich neben einigen Scheunen unter anderem auch um das Feuerwehrhaus in Grassel sowie eine unmittelbar an ein Wohnhaus angrenzende Scheune handelte. Der Angeklagte hatte die Tatvorwürfe bestritten. Die Kammer war demgegenüber nach einer umfassenden Gesamtwürdigung aller Indizien und Tatumstände von der Täterschaft des Angeklagten überzeugt. Bei der Strafe wurde zu Gunsten des Angeklagten berücksichtigt, dass er nicht vorbestraft war, allerdings sprachen unter anderem die teils sehr hohen Sachschäden gegen ihn. Der Angeklagte befindet sich seit seiner Festnahme am 21. September 2019 in Haft und hat die sechsjährige Freiheitsstrafe nun zu verbüßen, wobei die Dauer der bisherigen Untersuchungshaft einberechnet wird.

Von der AZ-Redaktion