Als Gustav Radtke am Montagmorgen zu seinem Auto ging, musste er ein paar Schritte mehr zurück legen als gedacht: Der Passat Variant des Lagesbüttelers stand nicht mehr an der alten Stelle, sondern sechs Meter weiter demoliert im Zaun des Nachbarn. Auf dem nicht aus eigener Kraft zurück gelegten Weg dorthin hat der VW noch einen BMW Z 4 in eine Kreuzung geschoben. Eine Geisterhand war es jedenfalls nicht, „das muss ein Lastwagen gewesen sein“, sagt Radtke, der nicht zum ersten Mal Opfer einer Unfallflucht wurde.

Ein zerbeulter Kotflügel vorn links, über die ebenso verformte Fahrertür hat Radtke einen gelben Sack geklebt, nachdem er das Blech eigenhändig zurück gebogen hatte. Auch die Beifahrerseite ist verbeult und verschrammt. Das sind aber nur die äußeren Schäden. Radtke reißt die Fahrertür auf. Dazu braucht er schon Kraft, ebenso beim Zuschlagen. Er ist sicher, dass die Karosserie einen mitbekommen hat und verzogen ist. Vom Verschieben seien alle vier Reifen abgerieben und hätten nun eine Unwucht, und „zwei Felgen sind Schrott“. Auf dem Asphalt sind noch Schleifspuren zu erkennen.

13,5 Jahre alt ist sein Passat, den er im vorigen Jahr günstig erworben hat. Den Sachschaden schätzt der Lagesbütteler auf das Vierfache des damaligen Kaufpreises. Denn große Sorgen bereitet ihm das Doppelschaltgetriebe. Das stand in Stellung P, ebenso sei die elektronische Feststellbremse angezogen gewesen. „Es kann mir keiner sagen, ob es noch in Ordnung ist.“ Radtke jedenfalls geht von Totalschaden aus.

Die Polizei ist eingeschaltet

Jemand anders scheint noch Verwendung für den Passat zu haben. An der Fahrertür-Scheibe steckt die Visitenkarte eines Aufkäufers. Selbst wenn er wollte, Radtke darf seinen Wagen nicht verkaufen – denn die Polizei ist eingeschaltet und hat nun die Hand drauf. Auch Reparaturen kommen so lange nicht in Frage. „Ich kann den Wagen nicht einmal zum Begutachten geben.“ Die 5000 Euro müsste er auslegen. „Ich weiß nicht, ob ich die je wieder bekommen würde.“ Unklar sei auch, ob seine Haftpflichtversicherung für den Schaden an dem Z 4 seiner Nachbarin aufkommt, den sein Passat auf die Kreuzung in der Siedlung geschoben hatte.

Nachbarn haben Lastwagen durch Straße fahren sehen

Radtke ist nicht das erste Mal Opfer einer Unfallflucht. Anfang 1980 krachte ihm in Wolfsburg ein anderer Wagen beim Ausparken ins Auto. Ein Zeuge hatte damals das Kennzeichen notiert. Diesmal hat der Lagesbütteler nicht so viel Glück. Der 59-Jährige hat schon Nachbarn im Bünteweg befragt und einen Aufruf bei Facebook gestartet. Doch es gibt keine Zeugen für die Kollision. Allenfalls hätten Nachbarn bestätigt, einen dunklen Lastwagen durch den Bünteweg fahren gesehen zu haben. Radtke schätzt, dass der Unfall zwischen 2 und 4 Uhr in der Nacht zum Montag passiert sein muss, und hofft, dass sich doch noch Zeugen bei der Polizei melden.

So viele Unfallfluchten gab es 2019 Unfallflucht ist ein großes Thema bei der Gifhorner Polizei. Im vorigen Jahr ist die Zahl der Autofahrer, die sich nach Unfällen im Kreis Gifhorn aus der Verantwortung stahlen, stark gestiegen – nämlich um 10,3 Prozent auf 854 Taten. Die Aufklärungsquote lag bei 42 Prozent. Wichtig dafür ist die Tatortarbeit. So können Splitter und Trümmer vom Verursacher-Fahrzeug wichtige Hinweise geben. Doch vor allem brauchen die Ermittler eines: Hinweise von jenen, die etwas beobachtet haben. Doch viele Zeugen scheuten wegen Unannehmlichkeiten, sich zu melden, heißt es bei der Polizei. Und so bleibt die Aufklärung einer Unfallflucht für die Beamten ein mühseliges Geschäft.

Bleibt Opfer auf Kosten sitzen?

Bislang sieht es so aus, dass der 59-Jährige auf den Kosten sitzen bleibt. Für die nötigsten Erledigungen hat er sich einen Wagen von einem Bekannten geliehen. Ansonsten komme er wohl nicht um den Neukauf eines fahrbaren Untersatzes herum.

Von Dirk Reitmeister