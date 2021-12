Unfall in Vordorf: Jogger von Auto erfasst und schwer verletzt

Vordorf

Bei einem Unfall am Dienstagabend in Vordorf wurde ein Jogger schwer verletzt. Eine Autofahrerin hatte ihn beim Anfahren übersehen.

Die 60-jährige Autofahrerin war laut Polizei mit ihrem VW Up gegen 17.20 Uhr auf dem südlichen Teil der Hauptstraße unterwegs und wollte diese nach Norden weiter befahren. Dazu musste sie zunächst an der Einmündung Eickhorster Straße halten. Beim Anfahren übersah sie nach ersten Ermittlungen der Polizei den 31-jährigen Jogger, der auf dem Fußweg der Eickhorster Straße und in dieselbe Richtung lief, in die die Frau fahren wollte.

Jogger wurde an Kopf und Schulter verletzt

Der Up erfasste den Mann, der daraufhin stürzte und sich an Kopf und Schulter verletzte. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden.

Von Dirk Reitmeister