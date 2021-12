Unfall in Meine: Polizei sucht Geschädigten

Meine

An der Ampel von B4, Hauptstraße und Peiner Straße in Meine war es zu einem Unfall gekommen, für den die Polizei nun Zeugen sucht. Passiert ist es bereits am Freitag, 26. November. Am Nachmittag wollte die Fahrerin eines grauen Seat Leon von der Peiner Straße kommend die B4 geradeaus in Richtung Hauptstraße überqueren. Vor ihr hatte ein Fahrzeug gehalten, das nach rechts in Richtung Braunschweig abbiegen wollte. Deshalb war die Seat-Fahrerin nach links auf die Linksabbiegerspur ausgewichen. Allerdings kam ein Wagen – vermutlich ein blauer Kombi – von hinten, der mit dem Seat zusammenstieß – trotzdem fuhr der Fahrer oder die Fahrerin einfach weiter. Die Polizei geht davon aus, dass der blaue Kombi an der rechten Frontseite erheblich beschädigt ist. Zeugen und Hinweisgeber sowie die Fahrerin oder der Fahrer des blauen Fahrzeugs werden gebeten, sich bei der Polizei Meine unter Tel. (05304) 91 230 zu melden.

Von der AZ-Redaktion