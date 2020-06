Schwülper

In der Zeit vom 8. bis zum 11. Mai kam es auf dem Schulgelände der Oberschule Papenteich in Schwülper zu einer Sachbeschädigung an einem Basketballkorb. Die Polizei teilte das am Pfingstmontag mit und sucht hierfür Zeugen, die Hinweise zu Personen geben können, die sich in diesem Zeitraum auf dem Schulgelände aufgehalten haben. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten unter Tel. (0 53 71) 98 00.

Anzeige

Von OTS