„Es ist für uns eine Zeit angekommen“ und „Alle Jahre wieder“, aber auch Rolf Zuckowskis „Weihnachtsbäckerei“ und „Frosty the snowman“ sind am Dritten Advent an allen Ecken und Enden von Meine zu hören. 50 Bläser vom Posaunenchor St. Stephani und vom Feuerwehrmusikzug sind zum Kurrende-Blasen unterwegs und freuen sich, wenn Menschen zum Zuhören aus ihren Häusern kommen.