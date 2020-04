Tulpen bilden ein Meer aus bunten Farben

Vordorf

Es ist ein prachtvolles Bild, das sich dem Betrachter bietet – und sofort an Holland denken lässt: 13 Hektar Tulpen in den schönsten Farben blühen seit zwei Wochen auf einer Ackerfläche zwischen Meine und Rethen an der L 321. Aber jetzt ist Schluss: Bis zum Wochenende wird die Farbenpracht verschwinden, die Blüten werden abgemäht.

„Das machen wir, um die Zwiebel zu vermehren“, erklärt Malte Isermeyer, Geschäftsführer der Agrarservice GbR, die gemeinsam mit dem Eickenhofer Spargelreich das Blütenmeer unterhält. Noch etwa acht Wochen werden die Tulpenzwiebeln in der Erde bleiben, um durch Photosynthese wieder zu Kräften zu kommen nach der Blühphase. Deshalb werden auch nur die Blüten abgeschlagen und die Blätter nach Möglichkeit nicht verletzt. „Im kommenden Jahr werden die Zwiebeln im Gewächshaus dann Schnittblumen liefern.“ Das Jahr im Freiland gehöre immer zu diesem Produktionskreislauf, berichtet Isermeyer.

Bereits Ende November waren die Zwiebeln gesetzt worden – auch die Ruhephase vorm Wachstum gehört zum Vegetationszyklus. In der Zeit bis zur Ernte sollen die Zwiebeln an Größe zulegen und gegebenenfalls Nebenzwiebeln bilden. Bis dahin haben die Pflanzen ihren höchsten Wasserbedarf. Der wird durch natürlichen Niederschlag und Tröpfchenbewässerung gedeckt: „Es wurden Schläuche mit kleinen Löchern flach im Bodern verlegt“, erläutert der Sohn eines der Mitglieder der Kooperation, die sieben Landwirte aus Eickhorst in den 1980-er-Jahren gründeten, „um Synergieeffekte zu erzielen“ und die nun schon in der zweiten Generation besteht. Die Tröpfchenbewässerung sei im Vergleich zu einer „Regenkanone“ nachhaltiger und um bis zu 50 Prozent effektiver.

Erste Erfahrungen machten die Eickhorster Kooperationen auf einer kleineren Fläche bereits im vergangenen Jahr. Ob die Zusammenarbeit mit dem holländischen Partner auch weiter geführt wird, hänge von mehreren Faktoren ab: „Es ist ein gutes neues Geschäftsmodell, bei dem viele Qualitätsparameter eingehalten werden müssen. Wenn wir das schaffen, sehen wir weiter. Wir sind noch in der Probierphase. Es ist Neuland und wir lernen viel“, sagt Isermeyer. Um besagte Parameter einzuhalten, sei bei allem Einsatz von Maschinen auch viel händische Arbeit nötig. Beispielsweise beim Entfernen von „falschen Farben“ aus den schier endlosen Reihen mit zigtausenden Tulpenpflanzen.

Nach der Ernte gehen die Zwiebeln nach Holland, wo mit ihnen nächstes Jahr im Gewächshaus Schnittblumen produziert werden, die zurück kommen nach Eickhorst und von der Kooperation an ihren Verkaufsstellen feilgeboten werden: „Ziel und Zweck ist die regionale Produktion von Tulpen und Tulpenzwiebeln“, so Isermeyer. Aufgrund des bereits bestehenden großen Interesses werde man voraussichtlich nicht die ganze diesjährige Ernte abgeben, sondern dabehalten und im Herbst an Endkunden verkaufen.

Fünf verschiedene Blütenfarben respektive Sorten wurden angebaut: Gelb, Orange, Pink, Hellrot und ein dunkles Rot, das „an Weinrot und Rosen erinnert“ und den Sortennamen „Strong Love“ trägt. An dem Meer aus Farben, das von einem Wildtierzaun umgeben ist (auch um vierbeinige Langfinger abzuhalten), hätten in den vergangenen Wochen, besonders an den Wochenenden, „sehr viele Leute angehalten, um zu fragen und Fotos zu machen“, berichtet Isermeyer, der sich über „die schönen Rückmeldungen“ über das Tulpenfeld gefreut hat. „Wir produzieren nun mal in der Landschaft, da ist es klar, dass man die Bevölkerung einbezieht.“

