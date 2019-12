16 Monate nach der Auslagerung zwecks Umbau hat die Kita Pusteblume in Walle in dieser Woche den Betrieb mit allen sechs Gruppen wieder aufgenommen – obwohl noch Arbeiten laufen.

Baustelle: Obwohl noch Restarbeiten laufen, sind in dieser Woche alle sechs Gruppen der Kita in Walle in Betrieb gegangen. Quelle: Jörg Rohlfs