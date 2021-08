Tote Pferde durch Botulismus: Tierbesitzer erheben Vorwürfe gegen Reitstall

Landkreis Gifhorn

Acht Pferde aus einem Stall im Südkreis sterben an Botulismus. Da sind nicht nur die Besitzer, sondern auch viele andere Pferdeleute traurig, verzweifelt, wütend. Sie suchen nach der Ursache, stellen viele Fragen – vor allem auch nach der Verantwortung. Das Gros von ihnen möchte namentlich nicht genannt werden – zumeist wegen schwebender Rechtsstreitigkeiten, heißt es –, die Namen sind der Redaktion aber bekannt.

So teilt eine Frau mit, dass auch ihr Pferd auf dem Hof im Südkreis stand. Der Zustand des Futters habe immer wieder für Diskussionen gesorgt, „ein Dauerbrenner“, sagt sie. So habe sie gesehen, dass ein „regelrechter Brei“ aus dem Futter heraus gelaufen sei. Später habe die Betreiberin des Hofes „neue Heulage geordert und die war top“, berichtet die Pferdebesitzerin. Die nächste Futterlieferung sei wieder schlechter gewesen. Sie habe schriftlich angefragt, ob dieses Futter tatsächlich gefüttert wird.

Die Antwort darauf habe gelautet, dass sich die Pferde darauf gestürzt hätten. Die Pferdebesitzerin habe daraufhin unangemeldet ihr Pferd abgeholt und dabei eine Futterprobe mitgenommen, die sie zur Lufa Nord-West, einem Institut für Futtermittel, eingeschickt habe. „Botulismus stand da noch nicht zur Diskussion“, merkt sie an. Der Laborbericht der Lufa liegt der Redaktion vor. Darin heißt es zur „Bewertung der mikrobiologischen Untersuchungsergebnisse: Beim untersuchten Probenmaterial ist ein fortgeschrittener Verderbnisprozess erkennbar.“ Der Pferdebesitzerin zufolge testet die Lufa jetzt erneut.

Ein Pferd kämpft noch immer um sein Leben

Eine weitere Frau berichtet, auch ihr Pferd habe auf der Ranch gestanden. Es habe deutlich an Gewicht verloren, sei von 520 Kilogramm auf 380 Kilogramm abgemagert. Sie habe die Betreiberin aufgefordert, „ihr müsst ihn mehr füttern“. Auch habe sie ein extra Zusatzfutter zur Verfügung gestellt. Das Pferd habe weiterhin abgenommen. „Er trauert, weil er seinen Freund verloren hat“, sei argumentiert worden. „Er ist nicht ans Heu gegangen, hat aber das Zusatzfutter sofort gefressen“, sagt die Besitzerin. „Am 13. Juli wurde mein Pferd mit Verdacht auf Botulismus in die Tierärztliche Hochschule Hannover eingeliefert“, teilt sie mit. „Sein Bewegungsapparat ist jetzt eingeschränkt, die Zunge halbseitig gelähmt, er ist fast blind“, beschreibt sie den Zustand des Tieres. „Er wird nie wieder ein Reitpferd sein“, sagt sie und verweist darauf, dass ihr Pferd in der „TiHo noch immer um sein Leben kämpft“.

Leona Paulat und ihr Lebensgefährte Pavel Danek haben keine Befürchtung wegen ihrer Namensnennung. Danek habe ehemals auf der Ranch gearbeitet. Auch Leona Paulat versichert, immer wieder auf schlechte Silage hingewiesen zu haben. Auch an der Frischwasser-Versorgung habe es gemangelt, offenbar sei das Wasser nicht regelmäßig gewechselt worden. Täglich Netze mit Heu stopfen, die nicht beachteten Hinweise auf schlechte Silage, all das habe dazu geführt, dass „wir fristlos gekündigt haben“, sagt Paulat.

Ein Pferdebesitzer sagt: „Die Risiken wurden nicht berücksichtigt“

Ein weiterer Pferdebesitzer meldet sich anonym zu Wort, auch sein Name ist der Redaktion bekannt. Als die ersten Botulismus-Fälle in dem Stall bekannt geworden seien, habe er sein Pferd sofort weggeholt. Es habe zwischen den infizierten anderen Tieren gestanden und das gleiche Futter wie sie gefressen. „Ich habe sofort unsere Tierärztin angerufen“, sagt er. Sie habe dazu geraten, dem Pferd „prophylaktisch ein Antibiotikum zu verabreichen“. Es habe wohl gewirkt, das Pferd sei gesund geblieben. Laut diesem Pferdebesitzer hätten alle von dem schlechten Futter gewusst. „Heu statt Heulage wäre gesünder gewesen“, sagt er, und: „Die Risiken wurden nicht berücksichtigt.“

Das ist Botulismus bei Pferden Laut Professor Dr. Karsten Feige, Direktor an der Klinik für Pferde an der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo), kommt Botulismus selten vor. „Ursache ist meist Silage oder Heulage, in der das krankheitsauslösende Gift durch Bakterien gebildet wird und dann von den Pferden aufgenommen wird.“ In einem Bestand können laut Feige „dementsprechend mehrere Tiere gleichzeitig erkranken“. Als Symptome nennt er eine „verlangsamte Futteraufnahme, im weiteren Verlauf Schluckstörungen“. In Folge kann es dem Professor zufolge zu einer Lungenentzündung kommen. „Der Gang ist auf Grund einer Muskelschwäche schwerfällig, schlimmstenfalls kommt es zum Festliegen.“ Muskelzittern ist laut Feige ebenfalls ein typisches Symptom. Pferdebesitzer können vorbeugen, indem sie darauf achten, „dass qualitativ gutes Raufutter angeboten wird, um das Krankheitsrisiko zu minimieren“. Eine vorbeugende Impfung wäre theoretisch möglich, ein Impfstoff steht aber in der EU nicht zur Verfügung.

Acht tote Pferde aus einem Stall: „Der Landkreis Gifhorn wurde über das beschriebene Krankheitsgeschehen informiert“, teilt dazu auf Anfrage Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter mit. Nähere Informationen zu dem vorliegenden Fall gibt jedoch aus datenschutzrechtlichen Gründen weder der Landkreis Gifhorn noch die Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) bekannt.

Für Menschen ist in Deutschland ein Antiserum vorhanden

Der Erste Kreisrat teilt dazu mit, was auch Professor Dr. Karsten Feige, Direktor an der Klinik für Pferde in der TiHo, bestätigt: „Die Erkrankung bricht nur nach Aufnahme des Giftes aus.“ Und da die Giftstoffe durch die Nahrung aufgenommen werden, ist laut Walter eine direkte Infektion von Tier zu Tier und von Tier zu Mensch nicht möglich. Der Nachweis des entsprechenden Giftes in Tierkörpern oder in Futtermitteln ist laut Walter außerordentlich schwer, „so dass es häufig nur bei einem klinischen Verdacht bleibt und nicht zu einem Nachweis führt“.

Somit sind dem Ersten Kreisrat zufolge auch die Möglichkeiten, vorbeugende Gegenmaßnahmen zu treffen, begrenzt, „da nur selten direkte Teile von toten Tieren im Futter festgestellt werden können und das Futter dann gemieden wird“. Acht tote Pferde – auf die Frage nach Impfstoffen und Antiseren teilte Walter mit, dass diese in der Europäischen Union „nicht zugelassen sind“. Laut Feige gibt es ein zugelassenes Antitoxin in den USA, „das nur über eine behördliche Ausnahmegenehmigung nach Deutschland eingeführt werden darf. Für Menschen ist in Deutschland ein Antiserum vorhanden“, informiert der Professor.

Von Hilke Kottlick