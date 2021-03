Meine

Ein übereiliger Autofahrer wurde am frühen Freitagmorgen in Meine von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Beamte des örtlichen Polizeikommissariats hatten sich an der Braunschweiger Straße (Bundesstraße 4) in Höhe der Shell-Tankstelle mit der Lasermesspistole postiert. Um 4.30 Uhr raste ein 47-Jähriger aus Elze im Landkreis Hildesheim mit seinem Mercedes Sprinter mit Tempo 133 in Richtung Braunschweig an ihnen vorbei, obwohl dort ein Tempolimit von 50 Stundenkilometern gilt. Dem Transporterfahrer drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 680 Euro plus Verwaltungsgebühr, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

Von der AZ-Redaktion