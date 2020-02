Das hat der Wolfsburger Chorverband 2020 vor

Grassel

In diesem Jahr war die Reihe am Gemischten Chor Grassel, den Chorverbandstag des Wolfsburger Chorverbandes auszurichten. Zu diesem Zweck luden die Sängerinnen und Sänger die Mitglieds-Chöre aus den Gebieten Gifhorn, Wolfsburg und Braunschweig ins Dorfgemeinschaftshaus in Grassel ein.

Die Grasseler versorgten ihre Gäste mit einem „hervorragenden Kuchenbüfett“, wie Schriftführerin Mareike Miehe lobend hervorhob. Selbstverständlich eröffneten die Gastgeber die Veranstaltung standesgemäß mit einem Ständchen und erfreuten die ungefähr 50 Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Verbandstages mit „Blumen aus Eis“ und „I Have A Dream“.

Frank Dünow kommt für Peter Duschnig

Wichtigster Tagesordnungspunkt des Chorverbandstages war die Wahl eines neuen stellvertretenden Vorsitzenden, die einstimmig auf Frank Dünow vom Gemischten Chor Vorsfelde fiel. Die Ernennung war notwendig geworden, weil der bisherige Stellvertreter Peter Duschnig des Chorverbands-Vorsitzenden Patriz Brünsch sein Amt aufgeben musste – „aus gesundheitlichen Gründen“, wie er selbst bedauernd mitteilte.

Wohin geht die Chormusik?

15 Jahre lang hatte Peter Duschnig in seiner Funktion erst die Wolfsburger Sängergruppe begleitet und später die Nachfolgevereinigung Wolfsburger Chorverband. Der Musik wird er jedoch treu bleiben und auch weiterhin dem MGV Sülfeld und dem Gospelchor Klangfarben vorsitzen. „Die Chorart wandelt sich sehr stark im Chorverband in Richtung Popular- und Gospel-Musik“, erläuterte der musikbegeisterte Peter Duschnig am Rande der Veranstaltung.

Das sind die neuen Mitglieds-Chöre

Ein zweites wichtiges Ergebnis des Verbandstages war die Aufnahme zweier neuer Mitglieds-Chöre: Die WOB Voices traten dem Wolfsburger Chorverband mit 44 aktiven Sängerinnen und Sängern bei, der Förderverein Musik und Kultur in der Brücke aus Braunschweig kam mit 35 aktiven Mitgliedern. Letzter bringt sich auch gleich mit einer bemerkenswerten Veranstaltung in die Terminplanung ein: Am 8. Mai ab 19 Uhr wird der Förderverein gemeinsam mit der Grundschule Schwülper ein Konzert „75 Jahre Frieden“ in der Kirche St. Georg in Braunschweig geben.

Daneben wies Schriftführerin Mareike Miehe auf ein weiteres Chorereignis hin: „Der Wolfsburger Chorverband wird am 6. November bereits zum 15. Mal ein Benefiz-Konzert in der Christuskirche in Wolfsburg geben. Die Einnahmen fließen komplett an die Pastor-Bammel-Stiftung.“

Von Gesa Walkhoff