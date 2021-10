Meine

Was für eine Überraschung! Richtig baff war Lisa Marie Zips am Freitagnachmittag. Die Trainerin des TSV Meine erhielt eine besondere Auszeichnung aus der Aktion „Ehrenamt überrascht“ des Landessportbundes Niedersachsen. Der Vorschlag dazu kam von Turnmutter Gaby Klose.

Gemeinsam mit Ehemann Axel Wolski und Tochter Luisa überraschte Gaby Wolski Übungsleiterin Zips mitten im Training in der Sporthalle des Meiner Philipp-Melanchthon-Gymnasiums. Und zwar aus gutem Grund, wie Wolski mit ihrer Laudatio verdeutlichte: Lisa-Marie Zips sei „eine Herzblut-Trainerin“, die ihren Schützlingen ein unbeschreibliches Maß an Mut, Selbstbewusstsein und Wir-Gefühl vermittele. Die Leistungsturnabteilung zähle daher zu den am schnellsten wachsenden Sparten im TSV Meine.

Bisheriges Highlight war das Mitwirken bei Magic Moments

Mit unzähligen selbst ausgetüftelten Challenges wie lebendiger Adventskalender, turnerisches Darstellen von Elementen, Ferienfitness übers Internet und Fitness-Videos, dem Entwickeln von Turnshows sowie der Teilnahme an Turnfesten und -freizeiten motiviert sie die Sportlerinnen stets aufs Neue. Bisheriges Highlight für Zips und ihre Truppe war zweifellos das Mitwirken bei Magic Moments in Braunschweig mit einer selbst erdachten Show inklusive Kostümen und Make-up. Und das ist längst noch nicht alles.

Die Trainerin verstehe es auch, den Zusammenhalt ihrer Mädels zu fördern und ermuntere erfahrene Turnerinnen, sich zu Assistentinnen weiterbilden zu lassen und so selbst im Ehrenamt aktiv zu werden. Zips sei mit größtem persönlichem Einsatz beinahe täglich im TSV aktiv. Sie bringe „die nötige Ruhe und auch ein paar flotte Sprüche“ mit, damit alle ihr Bestes geben und mit Spaß bei der Sache bleiben. Kurzum: „Lisa Marie, du bist unverzichtbar für unseren Verein. Du bist unsere Vereinsheldin, denn du lebst das Ehrenamt, tust immer mehr als andere“, lobte Wolski.

Bei Lisa Marie Zips ist alles möglich

Die Geehrte war „völlig überrascht“. Mit dieser Auszeichnung hatte sie beim besten Willen nicht gerechnet. 2012 erhielt sie die Juleica und rief gleich eine Übungsgruppe für Kinder ins Leben. Damit traf sie augenscheinlich einen Nerv, denn: „Der Andrang war riesengroß“, erinnerte sie sich. Bei ihr ist inzwischen alles möglich – vom Geräturnen, wie man es aus der Schule kennt, bis zum Wettkampf- und Leistungsturnen. Aus dem Training im TSV Meine ist schon eine Vizelandesmeisterin hervorgegangen, und zuletzt haben sich Turnerinnen mit ihrem Können fürs Landesleistungszentrum empfohlen.

