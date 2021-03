Landkreis Gifhorn

Immer wieder berichten AZ-Leser von Verspätungen auf der Regionalbahnstrecke zwischen Uelzen und Braunschweig. Liegt das an der Einführung des Stundentaktes? An Problemen mit der Infrastruktur? Oder am Wetter? Es scheint wohl eine Mischung aus verschiedenen Faktoren zu sein: „Es ist in der Tat ärgerlich, dass seit der Einführung des Stundentakts eine Serie von Hindernissen den pünktlichen Betrieb der RB47 beeinträchtigt hat“, sagt Gisela Noske, Pressesprecherin des Regionalverbands Großraum Braunschweig.

Ein Leser, der namentlich nicht genannt werden will, berichtet der Aller-Zeitung, dass der Erixx zwischen Braunschweig und Gifhorn regelmäßig bis zu 20 Minuten Verspätung habe, in Rötgesbüttel halte der Zug teilweise bis zu zehn Minuten zusätzlich – im Fahrplan sei das nicht vermerkt und von Erixx seien auch keine Informationen über die Gründe zu bekommen. Für seine Frau, die für die Fahrt zur Arbeit auf den Zug angewiesen sei, sei diese Unpünktlichkeit ein echtes Problem.

Der Regionalverband Großraum Braunschweig ist nicht erfreut über die Störungen

Auch beim Regionalverband, der Aufgabenträger für den Personennahverkehr ist, sind diese Nachrichten angekommen. Und man ist nicht erfreut über die Störungen beim Stundentakt, der ja erst im Dezember des vergangenen Jahres eingeführt wurde. „Man muss differenzieren“, äußert sich Gisela Noske zu den Gründen. Zum einen musste die DB Netz im Januar auf der Strecke einzelne Schienenfehler beseitigen. Das hat etwa zwischen Meine und Meinholz zu einer 600 Meter langen sogenannten Langsamfahrstelle geführt. Diese Schäden wurden laut einer Bahnsprecherin jedoch mittlerweile beseitigt.

Dann kam der Winter mit teilweise extremen Verhältnissen – und mit ihm weitere Hindernisse, die den pünktlichen Betrieb des Stundentaktes gestört haben. „Die Folgeschäden daraus werden zurzeit immer noch beseitigt“, berichtet Gisela Noske, sie ergänzt: „Wir sind nicht erfreut über diesen Zustand.“

Der Fahrplan im Stundentakt bedarf aus Sicht des Regionalverbands keiner Anpassung

Dennoch verlief der Start des Stundentaktes aus Sicht des Regionalverbandes, der nun auf allen Strecken im Verbandsgebiet mindestens einen Stundentakt anbieten kann, grundsätzlich gut. Der Fahrplan passe und bedürfe keiner Anpassung. In der Planung seien Wartezeiten an den Begegnungsbahnhöfen berücksichtigt worden. „Unabhängig davon gehen die Planungen dahin, die Strecke zukünftig zu beschleunigen und damit auch mehr Puffer bei den betrieblichen Verzögerungen zu bekommen“, erläutert Pressesprecherin Noske.

Die Pünktlichkeit der Züge werde regelmäßig kontrolliert, um Ursachen zu erkennen und Abhilfe zu schaffen. Erixx dokumentiere etwa jede Bahnübergangsstörung, um der DB Netz genaue Hinweise geben zu können, „welche Unzulänglichkeiten die Pünktlichkeit auf der RB47 verhindern“. Über den Tag würden sich, so Gisela Noske, jedoch schnell Verspätungen aufbauen, „da sich auf der eingleisigen Strecke Verspätungen auch auf Gegenzüge übertragen“. Erixx kommuniziert Verspätungen nach Unternehmensangaben über seine Homepage, Facebook und Twitter. Die Verspätungen würden ebenfalls an DB Station & Service übermittelt, damit es Auskünfte an den betroffenen Bahnhöfen gibt.

Von Christian Albroscheit