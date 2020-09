Papenteich

Der Weißstorch-Jahresbericht 2020 verzeichnet steigende Werte. Mit 58 Storchenpaaren ist der Bestand im Landkreis so groß wie zuletzt vor 80 Jahren. Aus den besetzten Nestern flogen insgesamt 86 Junge aus – zwölf davon kommen aus dem Papenteich, das ist eines mehr als im Vorjahr.

Zum elften Mal in Folge brüteten Störche auf dem Hof Sunke in Didderse. Die unberingten Eltern wurden anfangs mit drei Jungen beobachtet, doch lediglich zwei von ihnen wurden flügge. Fraglich ist, ob es sich bei dem Paar um spät eintreffende Westzieher oder früh eintreffende Ostzieher handelt. Aufgrund des Klimawandels stellten Forscher fest, dass weniger Störche in Afrika überwintern, dafür mehr in Portugal, Spanien, Frankreich oder sogar Deutschland.

Nach mehr als 80 Jahren wieder Storchennachwuchs in Walle

Durch den kürzeren Heimweg kehrten fast ein Viertel aller Störche bereits vor dem 1. März zurück. So verwundert die frühe Fertigstellung des neuen Nests am 1. April in Walle am Kindergarten nicht. Zwei der drei Nachkömmlinge starben, ein drittes landete beim ersten Flugversuch auf dem Boden, wurde jedoch geborgen und nach Leiferde gebracht. Dort zog das Junge später mit anderen Jungstörchen fort. Der Vogel-Nachwuchs in Walle war wohl der erste seit über 80 Jahren.

Noch früher dran war das Storchenpaar aus Rothemühle. Bereits Ende Januar kam Vater Storch zurück, die Frau folgte alsbald. Wie in Didderse wurden zwei der drei Jungen flügge. Das 14 Jahre alte Weibchen zog inklusive dieses Jahres insgesamt 37 Nachkömmlinge groß – das ist Rekord im Kreis Gifhorn.

Storchenpaar brütet in Klein Schwülper auf einer Jagdkanzel

Eine Neuansiedlung erfolgte in Klein Schwülper, wo sich das Storchenpaar einen ungewöhnlichen Standort aussuchte: auf dem Flachdach einer transportablen Jagdkanzel, welche deshalb nicht mehr benutzbar war. Genug Schutz bot die Kanzel nicht, die beiden Jungen lebten nach dem Unwetter am 13. Juni nicht mehr. Dem Nistplatz auf dem Baum in Klein Schwülper entsprang letztes Jahr noch ein halb blindes Junges. 2020 konnte sich das Storchenpaar über zwei gesunde Nachkommen freuen, die problemlos flügge wurden.

In Groß Schwülper hingegen nisteten keine Störche am Schlossgarten, jedoch ist eine Ansiedlung durchaus möglich, da die Zahl der Brutpaare in der Okeraue-Rieselfelder-Alba Deponie weiter steigt.

Endlich ein Bruterfolg in Adenbüttel

Weiterhin berichtet das Team um den Weißstorch-Betreuer Hans-Jürgen Behrmann vom zehnten Bruterfolg in Folge in Rötgesbüttel, wo seit 2011 durchschnittlich zwei Junge aufwachsen. Auch in diesem Jahr wurde die Quote auf dem Reinecken Hofer Nistplatz eingehalten. Das Nest in der Rotdornallee in Lagesbüttel flog das ortsbekannte Storchenpaar zwar an, entschied sich allerdings, an der Schunterbrücke zu brüten. Ein Junges zogen die Eltern reif. Beim Beringen wurde ein taubes Ei, das heißt ein unbefruchtetes Ei, gefunden. Nach zwei erfolglosen Brutversuchen des Adenbütteler Storchenpaares gelang der dritte Anlauf. Die zwei geschlüpften Jungen auf Sandelmanns Hof wurden flügge.

Jungen in Hülperode sterben drittes Jahr in Folge

Weniger Glück hatten die Zugvögel in Hülperode. Zum dritten Mal in Folge starben die Jungen im Alter von zwei Wochen, Ursache unbekannt. Anschließend kümmerte sich das Paar wochenlang um verbliebene Eier im Nest, doch der ausbleibende Erfolg lässt auf sogenannte taube Eier schließen.

Von Hinnerk Jordan