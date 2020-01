Wenn das Glück des Helfens und Zehenschuhe beflügeln

Meine

Sie sind wieder unterwegs: 28 Sternsingerinnen und Sternsinger in sechs Gruppen ziehen zwei Tage lang durch die Gemeinde Meine und geben Häusern und ihren Bewohnern den Segen für das neue Jahr und sammeln Spenden für den guten Zweck. Die jungen Leute im Alter von sechs bis 16 Jahren sind oft Wiederholungstäter.

Sie sind die Gruppe der Erfahrenen: Vivienne Falk, Jean und Laetitia Böhm sowie Leif Christophersen sind schon seit Jahren Sternsinger für die katholische St. Andreas-Gemeinde in Meine. Am längsten ist Vivienne dabei. Wann genau sie zum ersten Mal mitmachte, weiß die 14-Jährige schon gar nicht mehr. Aber es muss wohl diesmal das siebte oder achte Mal sein.

Kein Training nötig

Wie lange dauert die Vorbereitung? Die alten Hasen winken ab. „Wirklich trainieren tun wir nicht“, sagt Vivienne, die als Balthasar unterwegs ist. „Wir treffen uns um 10 Uhr, dann ziehen wir uns um.“ Und los geht’s.

Wer bekommt Besuch?

Das Quartett hat heute 16 Stationen. Sie klingeln keineswegs willkürlich an irgendwelchen Haustüren. „Die Leute tragen sich beim Gottesdienst in eine Liste ein“, erklärt Jean, der Sternträger. Erfreulich sei, dass auch junge Familien die Sternsinger empfangen, sagt Stefan Böhm, Begleiter und Vater zweier Sternsinger. „Es können sich auch Nicht-Katholiken melden.“

Da müssen die Sternsinger hin

Muss-Anlaufpunkte sind Seniorenheime und Tagespflege. Wenn die alten Leute Tränen der Rührung und Freude in den Augen haben, ist das Lohn des Tages. „Ich mag es, wenn die Leute sich freuen“, sagt Vivienne. „Das macht mich glücklich“, sagt Jean. Laetitia: „Man weiß, dass man etwas Gutes getan hat.“

Da gehen die Spenden hin

Und das im doppelten Sinn. Denn die beim Sternsingen gesammelten Spenden gehen in diesem Jahr an Kinder in Flüchtlingslagern im Libanon. Da wird das Geld dringend gebraucht, weiß Jean. Die Flüchtlinge hätten sich diese Situation nicht ausgesucht, man müsse ihnen helfen. „Weil sie auch nichts dafür können.“

Das hilft gegen Fußweh

Zwar ist sie selbst nicht katholisch, dennoch freut sich Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann, als Vivienne mit Kreide „20*C*M*B*20“ über die Eingangstür schreibt. „Ich finde, es ist eine nette Sache.“ Das Gemeindebüro in Meine ist an dem Tag die 15. von 16 Stationen für Vivienne, Jean, Laetitia und Leif. Sie sind nun seit mehr als sechs Stunden auf den Beinen. Irgendwelche Ermüdungserscheinungen? Nein, versichern sie. Und Vivienne zeigt ihr Geheimrezept: Ihre Zehenschuhe, sozusagen Fingerhandschuhe für die Füße. „Das ist total gut für die Fußmuskulatur.“

Es gibt auch ein Mittagessen

Außerdem gab es zwischendurch eine ordentliche Stärkung, nicht nur in Form von Süßigkeiten wie von der Bürgermeisterin. Jede der sechs Gruppen, die am Donnerstag und Freitag unterwegs sind, bekommt bei einer Familie ein Mittagessen. Leif reibt sich jetzt noch wohlig den Bauch von den Tortellini.

Von Dirk Reitmeister