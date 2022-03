Meine

Mit der Wiederbegrünung des Marktplatzes befasste sich der Meiner Umwelt- und Planungsausschuss jetzt. Außerdem thematisierte er einen Lückenschluss im Radwegenetz zwischen Braunschweig und Gifhorn sowie die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Abbesbüttel.

Die Braunschweiger Gartenbaufirma Vogelsang erläuterte dem Ausschuss, wie die Bepflanzung der Meiner Ortsmitte aufgewertet werden könnte. Demnach sollte vor allem auf Stauden in den Pflanzbeeten gesetzt werden. Diese seien vergleichsweise pflegeleicht, blühten nahezu durchgehend und seien nicht so durstig wie die Rosen. Dr. Arne Duncker (Grüne) regte an, möglichst in allen Pflanzbeeten die abgestorbenen Bäume zu ersetzen. Hierbei sollen Hopfenbuchen verwendet werden.

Die Gartenbaufirma bot an, die neugestalteten Beete wenigstens ein, besser drei Jahre lang zu pflegen. So könne man gewährleisten, dass sie sich gut entwickeln. Der Ausschuss möchte das vorerst für ein Jahr in Anspruch nehmen – mit der Option auf Verlängerung.

Neugestaltung für 30.000 Euro

Von einer Neugestaltung der Pflanzbeete entlang der Zuckerallee riet die Gartenbaufirma ab. Man könnte sie mit gezieltem Rückschnitt wieder in Form bringen, ohne gleich alles von Grund auf neu zu machen. Der Ausschuss sprach sich bei einer Enthaltung dafür aus, die Firma mit der Neugestaltung der Pflanzbeete zu beauftragen. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 30.000 Euro. Darüber hinaus soll von der Firma ein Angebot eingeholt werden für fachgerechten Rückschnitt des Grüns an der Zuckerallee.

Windeln im Müll und Warnschilder an der Kita Die CDU beantragte im Umwelt- und Planungsausschuss Meine, 25 zusätzliche Mülleimer aufzustellen. Die Menge fand Dr. Ulrich-Dieter Standt (SPD) „völlig überzogen“. Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann berichtete, dass schon jetzt zwei Gemeindearbeiter fürs wöchentliche Leeren der 75 Mülleimer zwei volle Arbeitstage brauchen. „Von Kaffeefiltern bis zu Windeln findet sich alles darin“, sagte sie. Der Ausschuss empfahl schließlich mit sieben zu zwei Stimmen, für zehn neue Mülleimer im Haushaltsplan 3000 Euro vorzusehen. Eine Zuhörerin regte an, an der Eichenstraße in Wedesbüttel Hinweisschilder auf querende Fußgänger aufzustellen, vor allem wegen der nahe gelegenen Kita und weil dort Tempo 50 erlaubt sei. Ute Heinsohn-Buchmann erwiderte, dass man dort vor etwa vier Wochen eine Tempomesstafel installiert habe. „Der Eindruck der Anwohner ist, dass es geholfen hat“, sagte sie. Desweiteren wünschte sich die Zuhörerin den Lückenschluss im Radweg zwischen Wedelheine und Meine. Dazu ist für April bereits eine Ortsbegehung mit den Ausschussmitgliedern angedacht.

Im Radwegenetz zwischen Braunschweig und Gifhorn klafft zwischen Bevenrode und Grassel nach wie vor eine Lücke. Der Bezirksrat Wabe-Schunter-Beverbach hat sich jüngst dafür eingesetzt, das Teilstück endlich zu bauen. Ingrid Richter (CDU) beantragte, dass auch die Gemeinde Meine ihr Interesse daran bekundet. Dr. Ulrich-Dieter Standt (SPD) begrüßte es, dass „nun auch die CDU erkannt hat, wie groß der Bedarf für den Radweg ist.“ Man einigte sich darauf, Bereitschaft zu signalisieren, sich an den Planungskosten angemessen zu beteiligen, sofern die Planung bis Ende 2023 beginnt.

Sanierung der Ortsdurchfahrt Abbesbüttel frühestens 2026

Schlechter Zustand der Straße: Abbesbüttels Ortsdurchfahrt Quelle: Cagla Canidar Archiv

Die Ortsdurchfahrt der Kreisstraße in Abbesbüttel ist in keinem guten Zustand. Zur Sanierung ist sie vom Landkreis Gifhorn aber frühestens 2026 vorgesehen, berichtete die Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann. Ingrid Richter (CDU) hielt an ihrem Antrag fest: „Der Landkreis soll die Gemeinde frühzeitig informieren, wann die Planung beginnt.“ Hintergrund sei, dass die Gemeinde dann gleich die Nebenanlagen erneuern könnte, erklärte sie. Dem schloss sich der Ausschuss einstimmig an. Hans-Georg Reinemann (parteilos) forderte zudem, bis zur Sanierung Tempo 30 zu erlassen, um den Verkehrslärm zu verringern. Da Tempo 30 bisher vom Landkreis stets abgelehnt worden ist, empfahl der Ausschuss, es mit Tempo 40 zu probieren.

Von Ron Niebuhr