Städtebauliches Konzept für Adenbüttels Dorfkern: Jetzt sind die Bürger gefragt

Adenbüttel

Adenbüttel soll ein städtebauliches Konzept für den alten Dorfkern bekommen. Noch gibt es dort ein paar Baulücken, die geschlossen werden sollen – aber nach Möglichkeit so, dass die Neubauten in das Umfeld passen. Ein Planer hat mit den Vorarbeiten für das Konzept begonnen, es gab schon einen Workshop zu dem Thema mit 25 Teilnehmenden, die Struktur des alten Ortskerns ist analysiert, jetzt sollen die Bürger einbezogen werden.

Der Ausschuss Dorfgemeinschaft und Dorfentwicklung hat drei Arbeitsgruppen zugestimmt, an denen die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden, „sowohl diejenigen, die in dem Bereich wohnen, als auch alle Interessierten“, so Bürgermeisterin Doris Pölig. In einer Arbeitsgruppe geht es um Gebäude, Gestaltung und Energie, in der zweiten um Verkehr und Mobilität, die dritte befasst sich mit Funktionsbereichen, Freiräumen und Ökologie. „Wer mitarbeiten möchte, kann sich im Gemeindebüro melden“, lädt die Bürgermeisterin ein. Es wird pro Arbeitsgruppe zwei bis drei Treffen geben.

Öffentliche Bücherschränke und drei Defibrillatoren

Auch für Adenbüttel geplant: Wenn die Defibrillatoren da sind, soll es Schulungen zum richtigen Umgang damit geben. Quelle: Symbolfoto: Jutta Grätz

Für die öffentlichen Bücherschränke in Adenbüttel und Rolfsbüttel sind 5 500 Euro Fördermittel pro Schrank avisiert, Katharina Hoffmann (GfG) hat weitere 2 000 Euro für den Haushaltsplan beantragt. Ebenfalls um Geld geht es bei der Anschaffung von drei Defibrillatoren – einen für die Ortsmitte, einen für die Sporthalle und einen fürs Dorfgemeinschaftshaus Rolfsbüttel. Hannes Keihe (MGA) hat im Internet Angebote recherchiert. Die Stück-Preise liegen bei knapp 2000 Euro. Beide Themen entscheidet der Rat.

Damit Adenbütteler überall mit dem Handy telefonieren können: Die Gemeinde sucht Standorte für neue Funkmasten. Quelle: Symbolfoto: Jens Büttner/dpa

Die Gemeinde startet am 1. Februar im Fahrwasser der Samtgemeinde eine neue Homepage. Ronald Blume, Bürgervertreter im Ausschuss Dorfgemeinschaft und Dorfentwicklung, hat sowohl die technischen Fragen im Vorfeld geklärt als auch angeboten, die Seite als Administrator zu betreuen. Erreichbar ist sie dann unter www.adenbuettel.de. Da nicht überall in der Gemeinde problemloses Telefonieren per Handy möglich ist, macht sich der Ausschuss stark für zusätzliche Funkmasten. Ronald Blume wird Kontakt zu Netzbetreibern aufnehmen.

MGA und CDU wollen Vereinen ideelle Förderung anbieten

Ein Antrag der MGA und der CDU sorgte zunächst für Irritationen: Es ging um Förderung der örtlichen Vereine und der Feuerwehren über den jährlichen Zuschuss hinaus. Ob das nicht Erwartungen wecke, fragte Dr. Ludwig Munzel (GfG). „Es geht nicht um zusätzliche finanzielle Unterstützung, sondern um ideelle“, betonte Doris Pölig. Die Vereine sollen zu einem Gespräch eingeladen werden und sagen, wo und wie die Gemeinde Unterstützung leisten könne.

Beratungsbedarf besteht noch zu einem Antrag der GfG, sich um Fördermittel aus dem Programm „Gute Nachbarschaft“ zu bewerben. Es ginge um Veranstaltungen zur Förderung der Dorfgemeinschaft rund um den Sportplatz – Sportfeste, Dorfpicknicks, die Wiederbelebung der Grillhütte nannte Katharina Hoffmann als Beispiele. Allerdings gibt es parallel auch einen Antrag zur Überplanung von Sportplatz und Schweineweide, ein Nutzungskonzept ist in Arbeit. Das kollidiert möglicherweise miteinander.

Verzögerungen beim Bau an der Kita

Im Ausschuss für Jugend, Senioren und Sport hatte Dr. Ludwig Munzel (GfG) über den aktuellen Baufortschritt bei der DRK-Kita informiert. Der Finanzplan werde eingehalten, der Zeitplan sei jedoch in Verzug. Fenster sind verspätet geliefert worden, das Holz kam später, und auch die Dachziegel ließen auf sich warten. Einen Zeitpunkt für die Fertigstellung will zumindest Bürgermeisterin Doris Pölig zurzeit nicht nennen.

Von Christina Rudert