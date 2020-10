Meine

Trübsal blasen ist nicht: Die Mitglieder der St. Andreas-Kirche in Meine dürften sich eigentlich gerade darüber freuen, dass ihr Kirchengebäude renoviert wird. Die Elektrik hätte es mal dringend nötig, auch die Lichtverhältnisse müssten verbessert werden. Und ein frischer Anstrich tät auch mal gut. Corona hat das auf Eis gelegt. Im Bistum ist zum einen Baustopp angesagt, zum anderen sammelt die Gemeinde für dieses Projekt noch Spenden. Die Hoffnung war groß, dass 2021 das Gebäude pünktlich zur 50-Jahr-Feier modernisiert ist. Aber selbst diese Feierlichkeit steht nun auf der Kippe wegen Corona. „Eigentlich wäre am 7. März unser Kirchweihfest, und wir hatten auch noch weitere Ideen, aber das wird wohl eher nichts werden“, sagt Pfarrsekretärin Christine Galla.

Dann soll wenigstens eine Chronik entstehen

Aber so ganz tatenlos soll Corona die Gemeinde nicht machen. Die Idee: Zum anstehenden Jubiläum soll eine Chronik erstellt werden. Die soll möglichst lebendig gestaltet sein, alle können und dürfen mitmachen. „Die Gemeinde besteht ja aus den Menschen, aus ihrem persönlichem Erleben. Manche haben hier Taufe, Firmung und Hochzeit erlebt“, sagt Andreas Galla vom Gemeindeausschuss. Corona hin, Corona her, die Erinnerungen kann den Gemeindemitgliedern keiner nehmen. Und selbst in diesen Zeiten sei das gemeinsame Sammeln von Fotos und Aufzeichnungen ja durchaus möglich.

Wird nächstes Jahr 50: Die katholische St. Andreas-Kirche in Meine. Quelle: Andreas Galla

Jeder kann mit persönlichen Erlebnissen an der Chronik mitarbeiten

Zurückgreifen kann das Chronik-Team, das noch Mitstreiter sucht, auf einen Band, der zum 25-jährigen Bestehen erschien. Auch gesammelte Zeitungsausschnitte gibt es. Dass der Heimatverein keinerlei Material über die Kirche hat, sei bedauernswert, aber umso mehr setzt Galla nun auf engagierte Meiner, die sich aktiv einbringen.

Eingereichte Fotos werden digitalisiert

Genügend Stoff dürfte es geben. Christine Galla hat schon gehört, dass es früher in Meine Taufen und Hochzeiten an außergewöhnlichen Orten gab. Von solch persönlichen Kapiteln soll die Chronik leben. Wer auch immer in der ein oder anderen Weise in den letzten 50 Jahren mit der St. Andreas-Kirche verbunden war, kann sich melden. Keine Bange, Fotos gehen nicht verloren, sie sollen digitalisiert werden.

Wer mitarbeiten möchte oder Material liefern kann oder sich mehr Informationen wünscht, wendet sich an: Christine Galla, Pfarrbüro Meine Tel. (0 53 04) 25 02, Email: St.Andreas@altfrid-gifhorn.

Von Andrea Posselt