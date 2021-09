St. Andreas-Gemeinde in Meine feiert 50. Weihetag des Kirchengebäudes mit buntem Fest

Als „Filiale“ der St. Bernward-Gemeinde in Gifhorn beginnt ab 1945 das Leben der St. Andreas-Gemeinde, als katholische Flüchtlinge und Vertriebene aus Osteuropa nach Meine kommen.

1960 wird das Pfarrhaus gebaut und das Grundstück für den Bau der Kirche gekauft. Erster Pastor der Gemeinde ist Kalixtus Engler von 1948 bis 1968.

Ein Kirchenbauverein wird 1968 gegründet – ebenso wie der Kirchenchor St. Andreas. Letzterer löst sich 2011 wieder auf.

Ein Spendenaufruf erbringt 1969 stolze 250 000 DM für den Kirchenbau. Der erste Spatenstich erfolgt am 28. April 1970, die Grundsteinlegung am 14. Juni des Jahres. Am 21. Februar 1971 findet die erste Heilige Messe in der neuen Kirche statt. Die Orgel wird 1974 geweiht, die Glocke 1985.

Am 1. Oktober 1992 wird St. Andreas selbständige Kirchengemeinde. Vier Jahre später erfolgt die Gründung der Seelsorgeeinheit mit den Kirchengemeinden St. Altfrid und St. Bernward in Gifhorn.

Die Grundsteinlegung für den Gemeindehausanbau erfolgt 2001, die Einweihung im Folgejahr. Die Orgel wird 2014 grundsaniert, die Kirche im Juni 2021 im Innenbereich renoviert – rechtzeitig zur 50-Jahrfeier am 19. September.