Spielplatz in Rothemühle soll für 50 000 Euro umgestaltet werden

Groß Schwülper

Familienfreundlichkeit im Fokus: Die Gemeinde Schwülper hat in den vergangenen Jahren bereits mit erheblichem Aufwand diverse Spielplätze saniert oder neu gestaltet. Nun steht mit dem Spielplatz Rothemühle ein weiteres Projekt an. Bis zu 50 000 Euro stehen im Haushalt bereit, der Jugendausschuss empfahl der Verwaltung bei seiner jüngsten Sitzung eine große Lösung.

Hintergrund ist die Situation am jetzigen Spielplatz. Er liegt an der Okerstraße, weist doch größere Schattenbereiche auf. Elternwunsch war es einerseits, etwas weniger Schatten zu haben, um eine ganzjährige Nutzbarkeit zu ermöglichen. Andererseits stellt die Politik bei ihren Überlegungen auch das Thema Sicherheit in den Mittelpunkt. Denn die Okerstraße ist im Laufe der Jahrzehnte zu einer viel befahrenen Strecke geworden. „Wir müssen etwas machen“, fasste Ausschussvorsitzende Talene Wiards-Reißmann zusammen.

Möglicherweise wird der Rothemühler Spielplatz verlegt

Die Politiker sprachen sich dann einstimmig dafür aus, von der Verwaltung einen Plan entwickeln zu lassen für eine Verlegung des Spielplatzes an einen neuen Standort. Ins Auge fassten sie dafür den Bereich Suhrkamp, nahe der Sportanlage. Dort muss noch ein konkreter Platz gefunden werden. Vorteil wäre neben der verkehrssichereren Lage auch, dass Familien den Spielplatz nutzen können, während sie Fußballspiele auf dem Sportplatz verfolgen. Gleichzeitig gefiel den Politikern aber auch die Idee, einen Plan zu entwickeln für einen Niedrigseilgarten auf dem bisherigen Spielplatzgelände an der Okerstraße. „Es wäre mit dem Baumbestand gut nutzbar dafür. So ein Projekt könnte man auch schrittweise umsetzen“, meinte Talene Wiards-Reißmann.

Weiterhin ging es noch um den Spielplatz Bornheider Weg in Groß Schwülper. Er soll ergänzt werden um zwei neue Geräte. Für die Kinder soll eine schräg stehende kreisrunde Scheibe hinzukommen, die sich dreht. Das Gerät dient dem Training des Gleichgewichtssinns. Für Erwachsene soll zudem am Rande des Spielplatzes ein Dehnungsgerät installiert werden als Ergänzung zum nahen Trimmpfad. Restmittel stehen aus der Dorferneuerung bereit.

Medienwerkstatt plant Projekt mit Jugendlichen

Schließlich gab es noch die Berichte der Medienwerkstatt sowie des Jugendhauses. Beide Institutionen litten und leiden auch noch unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Das machten Tobias Hagelberg vom Jugendhaus und Detlev Pagel von der Medienwerkstatt deutlich. Die Medienwerkstatt bat die Gemeinde zudem um finanzielle Unterstützung für ein neues Vorhaben: Geplant ist für das nächste Jahr ein Projekt mit Jugendlichen zu ihrem Wohnumfeld. Dafür wird bereits eine Förderung durch den Lüneburgischen Landschaftsverband angestrebt, weitere Hilfe durch die Gemeinde wäre aber sehr willkommen.

Von Chris Niebuhr