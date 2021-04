Meine

In der Filiale der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg in Meine gibt es einen aktiven Corona-Fall, die Filiale bleibt daher bis einschließlich Montag, 26. April, geschlossen. Der Selbstbedienungsbereich ist weiterhin uneingeschränkt zugänglich. Die telefonische Erreichbarkeit ist über das Dialog-Center unter (05371) 81 49 99 99 sichergestellt. „Wir arbeiten eng mit dem Gesundheitsamt Gifhorn zusammen, das derzeit intensiv die Infektionsketten überprüft. Dabei wird gezielt auf alle Personen und Kunden zugegangen, die in der letzten Zeit mit der erkrankten Person in Kontakt standen“, so Stefan Gratzfeld, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Die Kolleginnen und Kollegen der erkrankten Person werden umgehend einem PCR-Test unterzogen. Gratzfeld betont: „Sie können sicher sein, dass wir alle notwendigen Maßnahmen getroffen haben und künftig treffen werden, um das Wohl und die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kunden zu schützen.“

Von der AZ-Redaktion