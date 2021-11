Spannung in Meine: Wer bekommt das Bürgermeisteramt?

Meine

Sechs zu sechs zu sechs zu fünf: Das sind die Zahlen im Meiner Gemeinderat, die die Wahl einer Bürgermeisterin oder eines Bürgermeisters am Donnerstagabend spannend machten. Es gibt drei Fraktionen mit je sechs Sitzen und eine Gruppe mit fünf Sitzen. Und es gab drei Bürgermeisterkandidaten.

Die Kandidaten: Für die SPD – sechs Sitze – ging Ute Heinsohn-Buchmann ins Rennen, die in der vorigen Wahlperiode bereits Bürgermeisterin war. Die Wählergemeinschaft Meine (WGM) – sechs Sitze – nominierte Patriz Brünsch, für die Gruppe Grüne/Unabhängiger – vier Sitze für die Grünen, ein Sitz für den unabhängigen Hans-Georg Reinemann – kandidierte Dr. Arne Duncker. Markus Strahl von der CDU – sechs Sitze – hatte seine Kandidatur zurückgezogen und das mit beruflichen Veränderungen begründet.

Patriz Brünsch (WGM) geht bei den Wahlen leer aus

Duncker beantragte geheime Wahl. Eine Stimme mehr als erforderlich bekam Ute Heinsohn-Buchmann, nämlich 13. Sechs Stimmen entfielen auf Brünsch, vier auf Duncker. Bei der Wahl der Stellvertreter kam Markus Strahl auf zwölf Stimmen, auch für diesen Posten hatte die WGM Brünsch vorgeschlagen. Als es um den zweiten stellvertretenden Bürgermeister ging, appellierte René Berggrün (WGM), ein Zeichen für die Vielfalt im neuen Rat zu setzen und aus jeder der drei großen Fraktionen einen Bürgermeister zu wählen – „im Sinne einer guten überfraktionellen Zusammenarbeit“ wünschte er sich Brünsch als zweiten Stellvertreter. Aber es kam anders: Mit zwölf Stimmen hatte Bianca-Ireen Rautenberg die eine erforderliche Stimme mehr.

Strahl hatte zu Beginn von „konstruktiven Gesprächen“ zwischen den Fraktionen berichtet, die es im Vorfeld der Sitzung gegeben habe. Das Stimmenverhältnis bei den Wahlen lässt die Interpretation zu, dass CDU und SPD sich in diesen Gesprächen darauf geeinigt haben könnten, Ute Heinsohn-Buchmann gemeinsam zur Bürgermeisterin zu wählen, wenn im Gegenzug die SPD beide CDU-Stellvertreter mitwählt. Dr. Ulrich-Dieter Standt bestätigte denn auch, dass SPD und CDU im Vorfeld über eine umfassende Zusammenarbeit in der Meiner Gemeinde-Politik geeinigt hatten. „Wir gehen aber davon aus, dass wir nicht nur vertrauensvoll mit der CDU, sondern auch mit der Wählergemeinschaft und der Gruppe Grüne/Reinemann eng zusammenarbeiten werden.“

Die Verteilung der Ausschüsse auf die Parteien und Gruppen

Im Losverfahren wurde entschieden, in welcher Reihenfolge die Fraktionen und die Gruppe Zugriff auf die Posten der Vorsitzenden für die fünf Fachausschüsse bekamen. Die SPD durfte zuerst und entschied sich für den Jugend- und Seniorenausschuss, übertrug den Vorsitz an Bianca-Ireen Rautenberg (CDU). Die CDU wählte den Bauausschuss, hier übernimmt Felicitas Nadjib den Vorsitz. Der Umwelt- und Planungsausschuss ging an die WGM, Vorsitz René Berggrün, die Grünen übernehmen den Kultur- und Sportausschuss, Vorsitz Peter Penkalla, und Dr. Ulrich-Dieter Standt (SPD) wird Vorsitzender des Finanz- und Wirtschaftsausschusses.

Dem Verwaltungsausschuss, der nicht-öffentlich tagt und die Befugnis hat, bestimmte Dinge nicht mehr dem Rat vorlegen zu müssen, sondern selber zu entscheiden, gehören an für die CDU Markus Strahl und Bianca-Ireen Rautenberg, für die SPD Uta Heinsohn-Buchmann und Tim Stein, für die WGM Patriz Brünsch und René Berggrün sowie für die Grünen Dr. Arne Duncker.

Diskussion auch um den Posten des Verwaltungsvertreters

Wer wird allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin für Verwaltungsangelegenheiten? Duncker sprach sich mit Verweis auf die vier nahezu gleich großen Fraktionen beziehungsweise die Gruppe dafür aus, ein Ratsmitglied damit zu beauftragen. Ute Heinsohn-Buchmann hatte allerdings vorgeschlagen, dass ihr bisheriger Verwaltungsvertreter Reinhard Frank diese Aufgabe erneut übertragen bekommt – und wieder fiel die Entscheidung mit zwölf zu elf Stimmen.

Zum Abschluss gab’s aber sowohl von Brünsch als auch von Duncker versöhnliche Worte und das Angebot, konstruktiv zusammenzuarbeiten, denn „miteinander erreichen wir mehr als gegeneinander“, so Duncker.

Ute Heinsohn-Buchmann verabschiedete die neun Ratsmitglieder, die entweder nicht wieder kandidiert hatten oder nicht gewählt worden waren, und verlieh Theo Eggers (CDU) die Ehrennadel des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds für 20 Jahre Mitarbeit im Rat.

Von Christina Rudert