Handwerker statt Schüler: Auch die Samtgemeinde Papenteich nutzt wieder die Sommerferien, um an ihren Schulen wichtige und laute Arbeiten vorzunehmen. Das meiste Geld investiert sie diesmal in die Grundschule Schwülper.

Insgesamt eine halbe Million Euro steckt die Samtgemeinde Papenteich in die Grundschule Schwülper. „Da lassen wir gerade für 200 000 Euro Teile der Fassade dämmen“, so Tobias Kuhfuß vom Bauamt. Mit Baumaterial auf Mineralbasis, ohne Schadstoffe und nicht brennbar. „Wir wollten damit eigentlich längst weiter sein, als wir sind“, räumt Kuhfuß ein. Ein Großteil sei aber schon erledigt. „Wir wollen noch in den Ferien fertig werden.“

Für den zweiten großen Batzen in Schwülper reichen die Sommerferien nicht, die Arbeit daran begann schon in den Osterferien: die Erneuerung der Elektro-Infrastruktur. „Wir haben allein acht Kilometer Netzwerkkabel für die Mediaboards verlegt“, sagt Kuhfuß. Die Samtgemeinde habe da praktisch bei null angefangen. Bisher lagen vereinzelt provisorisch verlegte Kabel. „Jetzt müssen wir das Ganze mal richtig machen.“ Darüber hinaus passen die Handwerker ihm zufolge die Elektrik an und überarbeiten den Brandschutz.

Putzarbeiten in Adenbüttel musste die Samtgemeinde dreimal ausschreiben

Ein kleiner Auftrag kann großen Aufwand verursachen: Diese Erfahrung macht die Samtgemeinde an der Grundschule Adenbüttel. Anfang des Jahres stellte sie dort hier und da Schäden am Putz fest, der sich von Innenwänden gelöst hatte. Die einzelnen Flächen summierten sich auf etwa 100 Quadratmeter zum Abschlagen und neu Verputzen. Dreimal habe man diesen Auftrag ausschreiben müssen, bis sich eine Firma fand, berichtet Kuhfuß. Wahrscheinlich sei der Auftrag zu klein und die Auftragslage für die Firmen allgemein noch zu groß.

Undichter Keller in Meine

Eine Maßnahme an der Grundschule am Zellberg in Meine wird erst noch starten und in die Schulzeit hinein reichen, aber den Unterricht wohl kaum stören: Dort steht für 35 000 Euro eine Kellersanierung an, sagt Kuhfuß. „Wir haben einen Feuchtigkeitsschaden vorliegen.“ Die äußere Abdichtung sei nach Jahrzehnten undicht geworden. Fachleute sollen nun Injektionslösungen in das Mauerwerk einbringen. „Dann kommt noch Dichtungsputz drauf.“ Die Vergabe der Aufträge habe sich verzögert, doch die Aufträge sollen noch in diesen Tagen rausgehen.

Anbau Grundschule Rötgesbüttel: Baugenehmigung ist da Auch an der Grundschule Rötgesbüttel hat die Samtgemeinde Papenteich noch etwas vor, allerdings werden die Sommerferien für dieses Bauprojekt nicht reichen. Es geht um den Anbau eines Multifunktionsraumes. In diesen Tagen sei die Baugenehmigung vom Landkreis eingetroffen, teilte Tobias Kuhfuß vom Bauamt mit. Dem war ihm zufolge noch eine Überarbeitung des Brandschutzes voraus gegangen. Der Bauantrag war übrigens schon gestellt, als Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn im Januar für die AZ ins Jahr 2020 vorausschaute. „Wir beginnen nun mit den Ausschreibungen.“ Wann die Bagger und Bauarbeiter anrücken, kann Kuhfuß noch nicht mit Bestimmtheit sagen. „Vermutlich in den Herbstferien.“ Denn gerade in der Anfangsphase, etwa beim Legen der Bodenplatte, sei mit Lärm zu rechnen. Das sollte dann möglichst in unterrichtsfreier Zeit laufen. 280 000 Euro hat die Samtgemeinde Papenteich im Haushalt 2020 für den Anbau des Multifunktionsraums eingeplant.

Auf dem Spielplatz der Meiner Grundschule lässt die Samtgemeinde noch einen Fallschutz auffüllen und eine Wackelbrücke austauschen. Auch das Außengelände der Margret- und Rolf-Rettich-Grundschule in Vordorf bekommt Handwerker-Besuch. Denn wo gehobelt wird, fallen Späne, und wo gerutscht wird, fällt Erde: Künftig soll deshalb ein Teppichvlies den Hang des Rutschhügels stabilisieren, sagt Kuhfuß. Dann müsse der Hausmeister nicht mehr regelmäßig kubikmeterweise Erde neu aufschütten.

Darüber hinaus will die Samtgemeinde zum Ende der Ferien die Sprunganlage mit Anlauf auf dem Außengelände in Vordorf für 10 000 Euro wieder herrichten. Für 40 000 Euro saniert die Samtgemeinde zwei Toilettenanlagen in der Schule und installiert für 4 000 Euro Sonnenschutz-Jalousien in Klassenräumen, damit die Mediaboards besser abzulesen sind.

Kaum Arbeiten an der Oberschule

Jahrelang war die Oberschule Papenteich das Sorgenkind der Samtgemeinde, was Baumaßnahmen angeht. Doch die Sanierung der Pfuschfassade mit neuen Klinkerriemchen ist endlich abgeschlossen, so dass in diesem Sommer bis auf die Installation von Rammschutz an den Klassenraumwänden keine weitere Tätigkeit dort nötig ist.

Von Dirk Reitmeister