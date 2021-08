Samtgemeinde Papenteich

Es geht nicht nur um einen neuen Anstrich: Die Samtgemeinde Papenteich nutzt die Sommerferien wieder für Baumaßnahmen in ihren Schulen. Engpässe bei Firmen und Baumaterial machen es für das Rathaus nicht immer einfach.

Ein Großprojekt will die Samtgemeinde in Rötgesbüttel während der Sommerferien abschließen: Der neue Multifunktionsraum der Grundschule dort soll fertig werden. Letzte Arbeiten am Bodenbelag im Flur erledigen und die Außenanlagen herstellen: „Dann sind wir durch“, sagt Tobias Kuhfuß vom Bau-Fachbereich. Der Neubau läuft ihm zufolge seit Oktober. 330 000 Euro gibt die Samtgemeinde dafür aus.

Grundschule am Zellberg in Meine: Hier steht eine Sanierung im Keller bevor. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Der Multifunktionsraum ist nicht der einzige Grund für Handwerkerbesuch in der Grundschule Rötgesbüttel. Für 15 000 Euro werden Techniker eine Brandwarnanlage installieren.

200 000 Euro steckt die Samtgemeinde in die neue Fassade der Grundschule Groß Schwülper. Auch dort laufen die Arbeiten seit vorigem Jahr, in den Sommerferien sind Restarbeiten am Wärmedämmverbundsystem vorgesehen. Die Fassadensanierung begann 2020, „dann kam die Sanierung der Schulstraße, da mussten wir diese Baustelle ruhen lassen“, sagt Kuhfuß. Die Fahrzeuge der Handwerker und Liefer-Lastwagen kamen nicht mehr hin.

Mehr Platz für Kinder beim Mittagessen: An der Margret und Rolf Rettich Schule in Vordorf baut die Samtgemeinde die Mensa um. Quelle: Lea Rebuschat Archiv

Für 50 000 Euro erneuert die Samtgemeinde den Brandschutz an der Grundschule Groß Schwülper. Unter anderem baut sie vier Rauchschutztüren ein. Für elf Klassenräume, die nach Süden und Westen raus liegen, gibt es für 12 000 Euro Sonnenschutz. „Durch die Gardinen verbessern wir auch die Lesbarkeit der Mediaboards.“

Das Feuchtigkeits-Problem im Keller der Meiner Grundschule

50 000 Euro kostet die Sanierung des Kellers der Meiner Grundschule am Zellberg, ein Bau aus den 1950-er Jahren. „Da kommt neuer Sanierputz auf die Wand, der die Feuchtigkeit besser regulieren kann“, sagt Kuhfuß. Bei der Modernisierung des Lehrerzimmers, begonnen in den Osterferien mit der neuen Lehrerküche, geht es jetzt mit Mobiliar, Bodenbelag und Wandanstrich weiter. Kostenpunkt: 7 000 Euro.

Mehr Spaß im Freien an der Grundschule Adenbüttel: Dort investiert die Samtgemeinde 10 000 Euro für einen neuen fünf mal sechs Meter großen Sandkasten. „Es ist nicht in allen Grundschulen beliebt, im Sand zu spielen – in Adenbüttel schon“, sagt Kuhfuß. „Der alte war aus Holzpfählen, die waren nach und nach verrottet.“ Nun kommen L-Steine aus Beton zum Einsatz. „Da muss der Hausmeister nicht ständig etwas ausbessern. In Groß Schwülper hat sich das auch schon bewährt.“ Für 2 000 Euro schafft die Samtgemeinde auch eine neue Stehwippe an.

Mehr Platz in der Mensa an der Vordorfer Grundschule

Für 5 000 Euro nimmt die Samtgemeinde an der Margret und Rolf Rettich Schule in Vordorf Umbauarbeiten an der Mensa vor. Diese habe zwei Räume: einen Ruhe- und einen Speiseraum. „Die tauschen wir“, sagt Kuhfuß. Zwei Wände in Trockenbau aufstellen: „Dann haben wir eine bessere Wegeführung, und der Raum ist größer, so dass mehr Kinder auf einmal speisen können.“

Problem mit Baustoffmangel Eigentlich hat die Samtgemeinde Papenteich auch vorgehabt, 10 000 Euro für neue Kunststofffenster an der Margret und Rolf Rettich Grundschule auszugeben. Doch inzwischen ist unklar, ob dieses Baumaterial in Vordorf noch während der Sommerferien ankommen wird. Ansonsten sei die Samtgemeinde vom aktuellen Baustoffmangel weniger betroffen, so Tobias Kuhfuß vom Bau-Fachbereich. „Beim Trockenbau sieht es gut aus.“ Allerdings stelle man fest, dass die Handwerksbetriebe volle Auftragsbücher haben. Es gebe auf Aufträge nur wenige Angebote. So sei die Samtgemeinde froh, ihre Maßnahmen über die Bühne zu bekommen.

Ein Klassiker darf an den Schulen in den Sommerferien natürlich nicht fehlen: Für insgesamt 16 000 Euro gibt die Samtgemeinde Malerarbeiten in Auftrag. Vor allem die Klassenzimmer für die künftigen ersten Klassen sollen einen frischen Anstrich bekommen. Maler werden auch in der Oberschule tätig.

Von Dirk Reitmeister