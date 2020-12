Meine

Ständig wechselnde Corona-Regeln bestimmen seit Monaten den Alltag an den Schulen im Landkreis Gifhorn. Die gewohnten Schulfeste und andere Events abseits von Tafel und Schultafel bleiben da auf der Strecke. Oder aber man wird kreativ, so wie das Gymnasium in Meine. Unter Einhaltung der bestehenden Corona-Modi hat es in den letzten Wochen immer wieder Aktionen gegeben, die mit der reinen Wissensvermittlung nichts zu tun haben. Schulleiter Stephan Oelker ist das ein wichtiges Anliegen: „Schule ist mehr als reiner Unterricht, auch in diesen Zeiten. Corona kriegt uns nicht unter!“

„Das ist alles nicht die Normalität, aber es geht trotzdem“

Klar, die ganz großen Events sind in diesen Zeiten an der Schule tabu. Aber Oeklker und das Kollegium möchten trotzdem jenseits des Klassenzimmers die Schüler animieren, „ihre Interessen zu zeigen“. Wie das geht, bewies jüngst der Kursus Darstellendes Spiel der Q2. Die Teilnehmer zeigten das Stück „Hast Du (sie auch)?“ inklusive einem eigens dafür komponierten Song als praktischen Teil ihrer Klausur. Darsteller mussten Maske tragen, die Aula wurde extra noch mehr belüftet. Oelker erlebte es selbst mit. „Das ist alles nicht die Normalität, aber es geht trotzdem.“

Ein Heilpflanzengarten ist angelegt

Teilhaben konnten auch alle an den Ergebnissen der Erdkundeleistungsklassen. Die hatten ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Afrika in einer Ausstellung aufgearbeitet. Erst recht konnte Corona bei der Neugestaltung des Schulgartens keinen Strich durch die Rechnung machen. Unter der Regie von Bio-Lehrer Holger Fricke soll nach den Vorstellungen von Hildegard von Bingen ein Heilpflanzengarten entstehen.

Schülerinnen und Schüler der 9b haben den Garten vorbereitet und unter Anleitung einer Gärtnerin die Pflanzen gesetzt. Dabei erhielten sie auch erste Informationen über die Wirkung der einzelnen Pflanzen. Zusätzliche Unterstützung bei der Anlage und Umgestaltung gab es durch die Arbeitseinsätze der Jugendhilfe Gifhorn.

Am Reformationstag bekommt die Luther-Figur eine Maske

Ziel ist es, im Sommer Blüten und Blätter zu ernten, um daraus nach historischem Vorbild Naturarzneien herzustellen. Oelker spricht da von „Lerntiefe“, für die die Schule auch in Pandemie-Zeiten verantwortlich sei. Weihnachtsandacht, Apfelbaum pflanzen am Reformationstag - all das konnte die Schule unter Einhaltung der Corona-Etikette auf die Beine stellen. Ein bisschen Augenzwinkern gehört auch dazu: Die fast lebensgroße Martin-Luther-Figur trug zu diesem Anlass einen Mund-Nasen-Schutz. „Klar fehlt die große Gemeinschaft schon, aber es geht nicht anders“, sagt Oelker. Stures Pauken von Vokabeln und Wissen jedenfalls soll es in Meine nicht geben - daran wird auch Corona nichts ändern.

Von Andrea Posselt