So sieht der geplante Anbau an Adenbüttels Kita aus

Adenbüttel

In Februar war der Ratsbeschluss gefallen, am Donnerstagabend stellten Architektin Yvonne Goertz, Lilian Schweigler und Jörg Salmhofer vom Büro hsv Architekten gemeinsam mit Ratsherr Ludwig Munzel (WGfuG) bei einer Bürgerversammlung Details der Planung vor: Adenbüttels Kindergarten bekommt einen Anbau, Einzug in die neuen Räume soll im Frühjahr 2022 sein.

Bürgermeisterin Doris Pölig erinnerte an die Ist-Situation: „Wir haben seit einiger Zeit Wartelisten, es gab immer wieder Notlösungen.“ Dazu gehört auch die Unterbringung einer Kiga-Gruppe im DGH Rolfsbüttel. Munzel konkretisierte: „Zum 1. August 2019 fehlten uns 20 Kita-Plätze.“ Dass die Nachfrage nach Betreuungsplätzen sowohl im Kindergarten- als auch im Krippenbereich gestiegen ist, erklärte Munzel mit Gebührenfreiheit, zunehmender Berufstätigkeit beider Elternteile und der Auslastung benachbarter Einrichtungen.

Die Pläne für die Kita-Erweiterung in Adenbüttel sind da: Der Anbau entsteht im Südwesten des Altgebäudes. Quelle: Christina Rudert

Dieser dritte Gruppenraum soll nun in Adenbüttel in Form eines Anbaus an die DRK-Kita entstehen: ein Kindergartenraum mit Sanitärraum, in dem Dusche und Wickelmöglichkeiten vorhanden sind. Darüber hinaus will die Gemeinde einen Bewegungsraum sowie einen Ruhe- und Multifunktionsraum schaffen, die Essensausgabe wird vom Hauswirtschaftsbereich getrennt, der Mitarbeiterraum größer, und es gibt einen neuen Sanitärbereich für die Mitarbeiter. Barrierefreiheit ist ein Ziel.

Die Architektin behält die Symmetrie des Altbaus bei

Yvonne Goertz stellte anhand von Planskizzen und eines Modells das Projekt vor: Im südwestlichen Bereich des Grundstücks wird an das bestehende Gebäude ein L-förmiger Trakt angebaut. „Der Altbau war früher eine Schule, an den in Etappen Anbauten angedockt wurden. Der Komplex ist sehr symmetrisch angelegt. Diese Symmetrie setzen wir fort“, erklärte die Architektin.

Der Werkraum zieht um in den Anbau und bekommt Tageslicht, der Bewegungsraum wird kein Durchgangszimmer mehr sein, sodass dort auch Therapie stattfinden kann. Der neue Ruheraum wird sowohl vom neuen Gruppenraum als auch vom Flur aus zugänglich sein, „sodass er zeitlich versetzt von verschiedenen Kindern genutzt werden kann“. Alles inklusive wird die jetzt 480 Quadratmeter große Einrichtung dann über 666 Quadratmeter verfügen.

Vom Land kommen gerade mal 10 000 Euro Zuschuss für das Bauprojekt

Munzel nannte die Kosten: „Sie liegen geschätzt bei 860 000 Euro. Davon entfallen 720 000 Euro auf den Anbau plus die neue Heizung, 140 000 Euro kommen für den Umbau des Altbaus dazu.“ Inzwischen steht auch fest, dass vom Land gerade mal 10 000 Euro Unterstützung kommen, „das ist eine Lachnummer“, so Munzel. Ob es vom Bund überhaupt Geld gebe, sei zurzeit noch fraglich.

Geplant ist, dass in drei bis vier Wochen der Bauantrag eingereicht wird. „Wir hoffen, im Februar oder März mit dem Bau starten zu können“, teilte Munzel mit. Fertig sein soll dann alles im Frühjahr 2022.

Der Kitabetrieb geht auch in der Bauphase weiter

Während der Bauphase wird der Kitabetrieb fortgesetzt. Jörg Salmhofer, einer der beiden Inhaber von hsv Architekten, bekannte: „Es wird zu Lärmbelästigungen kommen, das müssen wir gar nicht schönreden.“ Möglich seien aber Absprachen mit den Baufirmen, beispielsweise in der Zeit des Mittagsschlafs der Kinder auf laute Arbeiten zu verzichten oder Schließzeiten zu nutzen.

Von Christina Rudert