Schwülper

500 Millionen Euro haben die Bundesregierung und das Land Niedersachsen für die nächsten fünf Jahre im Digitalpakt Schule bereitgestellt. Davon profitiert auch die Oberschule Papenteich in Schwülper. Ziel ist die Verbesserung der digitalen Infrastruktur in den Schulen, und so bekommt die Oberschule Laptops für Schülerinnen und Schüler, die keine mobilen Endgeräte zur Verfügung haben.

Die Laptops sind bereits mit Hilfe der Fördermittel angeschafft

Die Samtgemeinde Papenteich als Schulträger der Oberschule Papenteich hat sehr schnell gearbeitet, den Förderantrag gestellt und bewilligt bekommen und aus diesen Mitteln bereits Laptops angeschafft und der Oberschule für bedürftige Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt. Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn persönlich brachte jetzt das erste Gerät plus USB-Stick in die Schule, um es Schulleiter Stephan Lindhorst und dem Systemadministrator Frank Senkpiel zu übergeben.

Die Oberschule nutzt schon seit Jahren digitale Strukturen

Insgesamt 40 Schülerinnen und Schüler der OBS können künftig ein Exemplar entleihen, um es für das Digitale Lernen zu verwenden. Die OBS Papenteich nutzt schon seit vielen Jahren verschiedene Programme, die auch das coronabedingte „Lernen zuhause“ und den regelmäßigen Kontakt zwischen Schülern, Schülerinnen und Lehrkräften per Mail oder Videokonferenz ermöglichen und mit den neuen Geräten noch besser zu nutzen sind.

Von der AZ-Redaktion