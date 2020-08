Rötgesbüttel

Auf dem einen Fahrersitz sitzt ein Plastikskelett. Ein Fahrzeug trägt die Aufschrift „Hier liegen Sie richtig“. Eins aber haben alle der mehr als 20 Autos gemeinsam: Sie sind Kombis und länger als die meisten anderen. Und sie sind zum Treffen der Leichenwagenfahrer gekommen.

Zur Galerie Aus ganz Deutschland kamen sie – Leichenwagefahrer. Am Wochenende waren die skurrilen Fahrzeuge auf dem Campingplatz in Rötgesbüttel aufgefahren.

In Reih und Glied stehen die Wagen auf dem Campingplatz Glockenheide. Darunter sind auch die Fahrzeuge von Peter Heimann aus Gifhorn. Er wird in der Szene Schwarzer Peter genannt. Er hat das Treffen organisiert – denn er pflegt ebenfalls diese besondere Autoleidenschaft für Leichenwagen.

Die Fahrer verfügen über eine gewisse Art schwarzen Humor

Wie viele Teilnehmer am Wochenende – von Freitag bis Sonntag – auf den Campingplatz sind, lässt sich schwer schätzen, sagt er. Immerhin sei es ein loses Treffen ohne Anmeldung. „Aber einige haben sich eben doch angemeldet, einige davon wieder abgesagt“, erklärt er. Doch davon ließen sich keine Zahlen ableiten. Aber die Szene sei ohnehin überschaubar. „Voriges Jahr waren etwa 30 Autos in Leipzig. Früher waren das mal mehr.“ Kommendes Jahr soll das Treffen übrigens in Frankfurt stattfinden. Bei solch kleinem Teilnehmerfeld seien auch die Corona-Regeln kein Problem. „Wir halten Abstand“, sagt der Schwarze Peter und hält einem Neuankömmling die Liste für die Kontaktdaten hin, bevor er die Vorbereitungen für die Ausfahrt am Samstag trifft. Ziele sind unter anderem der Gifhorner Schlosshof und das Gelände am Glockenpalast.

Nur auf dem ersten Blick sehen die Leichenwagen aus, als seien sie im Einsatz. An vielen gibt es Details – Knochen, Beschriftungen, Lackierungen –, die verraten, dass der Fahrer über eine gewisse Art von Humor verfügt. „Schwarzer Humor ist definitiv in der Szene weit verbreitet“, bestätigt Sören. Er ist mit fünf weiteren Teilnehmern in drei Fahrzeugen aus Rostock angefahren – für vier von ihnen das erste treffen dieser Art. Sören nutzt die Kombis für seine Arbeit – so kam er zu den Leichenwagen. „Wir werden schon angesprochen, die Leute wollen mal ins Innere sehen“, berichtet er von seinen Erfahrungen. Andere dagegen würden sich nicht mal an das Auto anlehnen wollen. Apropos schwarzer Humor: „Wir haben uns für den Innenraum eine Holzkiste gebaut, die wir beim Einkaufen nutzen. Die Leute erwarten so etwas irgendwie“, sagt er.

In den Särgen liegt niemand drin

Keine Holzkisten, aber echte Särge stehen auch beim Treffen herum. Die hier skurril wirkenden Gegenstände haben allerdings auch einen ganz praktischen Nutzen. Sie dienen als Gegengewicht für die kleinen Anhänger, welche einige der Leichenwagen ziehen, beispielsweise der von Peter Heimann. „Das ist die günstigere Lösung, und es gab und gibt sie eher selten. Sie werden meist von Bestattern auf Dörfern genutzt, wo sich ein teurer Leichenwagen bei der geringen Anzahl an Bestattungen nicht rechnet“, erklärt er. Die Teilnehmer des Treffens würden die Särge nutzen, um ihre Klamotten zu verstauen. „Da liegt niemand drin“, beruhigt der Schwarze Peter.

Ihn fasziniert an diesen Treffen auch, dass jeder Wagen seine eigene Geschichte hat. Die Fahrer dagegen seien ganz normale Leute mit normalen Berufen – und eben besagtem schwarzen Humor.

