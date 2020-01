Ski-Taufe krönt OBS-Exkursion

Groß Schwülper

Seit 2017 starten sportbegeisterte Schüler und Lehrer der OBS Papenteich regelmäßig zur Skiexkursion nach Österreich ins Zillertal, jetzt war es wieder soweit.

Unterricht im Freien

Seitdem findet die Fahrt zu Beginn jeden Jahres erneut statt, mit einer stetig steigender Anzahl an Teilnehmern. In diesem Januar wurde eine neue Unterkunft ausprobiert und für gut befunden. Von hieraus ging es jeden Morgen mit dem Skibus nach Kaltenbach ins Skigebiet Hochzillertal. Und dort fand der Unterricht statt – außerhalb des Klassenzimmers an der frischen Luft und im Schnee. Die Anfänger der ersten Jahre sind inzwischen zu Profis geworden und neue Anfänger bekommen die Grundlagen vermittelt.

Skitaufe für die Neulinge

Das Wetter hat es in diesem Jahr gut mit den Papenteichern gemeint, die Sonne schien fast jeden Tag und die Schneeverhältnisse waren in den höheren Lagen optimal. Ebenfalls erfreulich ist, dass die sportliche Woche ohne Verletzungen gemeistert wurde. Zum Abschluss der Woche wurden die neuen Skifahrer im Rahmen einer Skitaufe in die ,,Gemeinschaft der Skifahrer“ aufgenommen. Eine weitere Idee, welche Potenzial hat, zur Tradition zu werden.

Ein Lied ist entstanden

Es kann also festgehalten werden, dass die Fahrt sehr gut ankommt. So gut, dass in diesem Jahr nicht nur ein T-Shirt entworfen wurde, welches interessierte Schüler und Lehrkräfte bestellen konnten, sondern zudem ein Lied geschrieben wurde. Dieser Song soll im Rahmen eines Projektes im weiteren Verlauf des Schuljahres professionell aufgenommen werden.

