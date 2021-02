Silvia Lüddecke ist die neue Pastorin in der Kirchengemeinde Groß Schwülper

Groß Schwülper

Die Sankt Nikolaus-Kirchengemeinde in Groß Schwülper hat eine neue Pastorin. Silvia Lüddecke übernimmt die Stelle, die mehr als ein Jahr vakant war. Am Sonntag wird die 27-Jährige ordiniert. Ihr Vorgänger Gerd Mehlin hatte die Gemeinde rund 30 Jahre lang betreut.

„Wir wollten eine junge Pastorin oder einen jungen Pastor, weil wir den Wunsch haben, sie oder ihn wieder länger zu halten und unsere Gemeinde für die Zukunft aufzustellen“, sagt Heike Hinze, Vorsitzende des Kirchenvorstandes. „Länger“ heißt in diesem Fall erst einmal für drei Jahre auf Probe. Nach Ablauf dieser Zeit entscheiden Kirchenvorstand und Pastorin Lüddecke, ob sie unbefristet zusammen arbeiten wollen.

Anzeige

Jugendarbeit ist ein gewachsener Teil der Kirchengemeinde

Gute Voraussetzungen dafür hat die 27-Jährige vorgefunden in der Sankt Nikolaus-Kirchengemeinde – zu der auch die Kapellengemeinde Walle gehört – mit ihren 3000 Mitgliedern. In der historischen Kirche lebt eine moderne Gemeinde, wie Hinze es ausdrückt. Sowohl digital als auch in der Jugendarbeit – zwei der Schwerpunkte, auf welche die neue Pastorin Wert legt – ist Groß Schwülper gut aufgestellt, so Hinze. Unter anderem gibt es in den Gremien der Kirchengemeinde Videokonferenzen, die Homepage wurde gerade überarbeitet. Lüddecke will das weiter ausbauen – als Ergänzung des Angebots gerade für die jüngeren Gemeindemitglieder. Sie selbst ist auch privat digital sehr aktiv und sagt: „Es ist nicht selbstverständlich, dass Kirche so gut aufgestellt ist.“

Im Bereich Jugendarbeit leistet Diakon Thomas Lenzen seit Jahren gute Arbeit, hat den Bereich mit aufgebaut, betont Hinze. „Das ist ein gewachsener Teil unserer Kirchengemeinde.“ Es gibt eine Gruppe junger Teamer, die Gemeinde ist im Eltern-Kind-Bereich aktiv und bietet beliebte Freizeiten an. „Das ergänzt sich sehr gut mit meinen Zielen“, sagt die neue Pastorin, die selbst in der Jugendarbeit ihrer Stammkirchengemeinde aktiv war als Teamerin in der Kinderkirche.

Die neue Pastorin ist gerne am und auf dem Wasser aktiv

„Es gibt ein großes Interesse in der Gemeinde an der neuen Pastorin“, sagt die Vorsitzende des Kirchenvorstandes. Die wiederum will dem nachkommen und verrät ein wenig über ihren Lebenslauf. Lüddecke hat ihr Abitur in Peine absolviert. Das Theologie-Studium in Göttingen und Berlin schloss sich an, 2018 legte sie das erste Examen ab, im Oktober 2018 kam das Vikariat im Landkreis Peine und jetzt im Dezember dann das zweite Examen. Privat wandert Lüddecke gerne und ist im Sommer am und auf dem Wasser aktiv.

Am Sonntag wird sie ordiniert – also gesegnet und ausgesendet in den Dienst in der Kirchengemeinde, um Gottesdienste zu halten und Sakramente zu spenden. Die Ordination in der 600 Plätze umfassenden Kirche findet wegen Corona nur mit maximal 45 geladenen Gästen statt. Damit die Kirchenmitglieder sie aber trotzdem erleben können, wird die Ordination gefilmt und später auf der Homepage der Kirchengemeinde www.st-nikolaus-schwuelper.de zu sehen sein.

Von Thorsten Behrens