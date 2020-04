Sieben Jahre Haft wegen versuchten Mordes in Schwülper

Hildesheim/Schwülper

Bis zum Schluss beteuerte die 34-jährige Angeklagte, dass sie ihren Ehemann nicht habe umbringen wollen. Das Landgericht Hildesheim nahm ihr das jedoch nicht ab. Die Frau aus Schwülper wurde zu sieben Jahren Haft wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

„Vielleicht ein salomonische Urteil“, sagte der Vorsitzender Richter Rainer de Lippe zu der Entscheidung der Strafkammer 1. Denn mit dieser Freiheitsstrafe liegt die Strafkammer 1 genau in der Mitte der Forderung von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Die Kammer erkannte, dass es vor der Tat eine konfliktreiche Nach-Trennungsphase der Eheleute gegeben hatte. Häufig habe es Streitigkeiten und Auseinandersetzungen gegeben. „Sie haben Sachen gemacht, wo Außenstehende sich an den Kopf packen“, sagte der Vorsitzende Richter. Die Angeklagte habe ein Trampolin zerschnitten, ihren Noch-Ehemann wegen Steuerhinterziehung angezeigt und versucht, einen GPS-Sender unter seinem Auto anzubringen. „Möglicherweise hat auch der Ehemann eine seltsame Seite“, so der Richter weiter. Als Beispiel nannte er ein von ihm nur zur Hälfte geputztes Waschbecken.

Mordmerkmal Heimtücke lehrbuchhaft verwirklicht

Die Situation soll emotional stark belastend gewesen sein. Die Angeklagte mit ihrer psychosozialen Disposition habe so sehr darunter gelitten, dass sich eine Art Hass gegenüber ihrem Ehemann entwickelt hätte, so der Richter weiter. Die Kammer geht davon aus, dass sie am 9. November 2019 den Entschluss gefasst hatte, ihren Ehemann bei Abholung der Kinder zu töten. Ihren Sohn, der in einem Karton im Flur spielte, habe die Angeklagte dabei als Lockvogel benutzt. „Sie haben ihn so präsentiert, um ihren Mann ins Haus zu locken“, so der Richter weiter. Anders als sonst habe sie ihrem Mann an diesem Morgen ins Haus gebeten. Als er seinen Sohn begrüßen wollte, griff sie den Mann von hinten mit einem Messer an, verletzte ihn am Hals. Das wertete die Kammer als versuchten Mord. „Das Mordmerkmal Heimtücke haben sie lehrbuchhaft verwirklicht“, sagte der Richter zu der Angeklagten.

Die Kammer schenkte ihrer Version, dass sie an diesem Morgen die Fassung verloren hätte, keinen Glauben. „Sie hatten die Situation immer unter Kontrolle“, so der Richter weiter. Bevor sie von ihrem damaligen Ehemann überwältigt werden konnte, habe sie weiter versucht ihn mit dem Messer zu verletzten. Zu ihren Gunsten wertete die Kammer, dass die physischen Folgen für ihren Ehemann nicht gravierend sind und dass sie einen Schmerzensgeldvergleich in Höhe von 8500 Euro geschlossen hat. Strafverschärfend für die Kammer war, dass sie mit Vorsatz den Tod des Mannes in Kauf genommen, die Tat vor Mitgefangenen gebilligt und die Tat vor den Augen ihres erst eineinhalbjährigen Sohnes ausgeführt hat.

Alle müssen mit dieser Tat leben

In ihrem letzten Wort vor der Urteilsverkündung hatte die Angeklagte sich für die Tat entschuldigt. Sie versuchte ihre damalige Situation zu beschreiben, berichtete von Drohungen und Schikanen ihres Ehemannes. Letztendlich blieb für die Kammer jedoch der Tötungsvorsatz. „Alle müssen mit dieser Tat leben“, sagte der Richter am Ende der Urteilsverkündung. Innerhalb einer Woche kann gegen dieses Urteil Revision eingelegt werden.

Von Bettina Reese