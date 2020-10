Meine

Flüchtlingspolitik im Fokus: Der Samtgemeinderat Papenteich war sich bei seiner jüngsten Sitzung in fast allen Punkten einig. Es gab lediglich um den Antrag der Grünen zum Thema „"Sicherer Hafen“ kontroverse Ansichten. Denn SPD und CDU hatten einen Gegenantrag dazu formuliert. Letztlich setzte sich dieser Antrag in der Abstimmung dann auch durch.

Ziel der Initiative der Grünen war es, zusätzlich auch explizit aus Seenot gerettete Geflüchtete in der Kommune in Abstimmung mit dem Landkreis aufzunehmen und ihnen so einen „sicheren Hafen“ zu bieten. Bereits 144 Städte und Gemeinden in Deutschland hätten sich entsprechend mit der Initiative Seebrücke solidarisiert, führte Grünen-Fraktionschef Wolfgang Stindl aus.

„Sie leisten einen Beitrag, mehr Menschen ein sicheres Ankommen zu ermöglichen und stellen sich gegen die Abschottungspolitik Europas“, betonte Stindl. Allein im Jahr 2018 seien mehr als 1 500 Menschen im Mittelmeer ertrunken, die Dunkelziffer sei noch höher. Und immer wieder gebe es Fälle, in denen die Einfahrt in Häfen Europas nicht zugelassen werde für Schiffe mit Geretteten an Bord.

Rettung von Flüchtlingen in Seenot: Die Samtgemeinde Papenteich wird sich nicht an der Initiative Seebrücke beteiligen, sondern Flüchtlinge im Rahmen der bisherigen Kontingente aufnehmen. Quelle: dpa/AP Archiv

Die Grünen forderten daher in ihrem Antrag unter anderem, dass die Samtgemeinde Papenteich künftig mit der Unterstützung der Flüchtlingshilfe Papenteich wie auch weiterer ehrenamtlich arbeitender Bürger Geflüchteten Hilfe und Obdach im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten gewähren und zu ihrer Integration beitragen soll. Dies solle auch für in Seenot Geratene gelten: Auch sie sollten im Rahmen der Möglichkeiten in Abstimmung mit dem Landkreis aufgenommen werden. Der Antrag der Grünen wurde so aber mehrheitlich abgelehnt: Es gab fünf Ja-Stimmen, fünf Enthaltungen, die übrigen Ratsmitglieder stimmten dagegen.

So argumentieren CDU und SPD

Anders dann beim Gegenantrag von SPD und CDU. Dieser wurde bei einer Gegenstimme und fünf Enthaltungen mehrheitlich angenommen. Auch SPD und CDU betonten die Verantwortung der Samtgemeinde, Menschen zu helfen, die durch Krieg, Verfolgung und andere Notlagen ihre Heimat verlassen und in Deutschland Zuflucht gesucht haben. Die Fraktionschefs Telse Dirksmeyer-Vielhauer ( CDU) und Randolf Moos ( SPD) wiesen darauf hin, dass darunter auch bisher schon aus Seenot gerettete Menschen seien.

Die Samtgemeinde Papenteich solle sich daher wie bisher auch bereit erklären, im Rahmen der nach Bundes- und Europarecht zugewiesenen Kontingente und ihrer kommunalen Möglichkeiten Geflüchteten menschengerecht Obdach und Hilfe zu gewähren – dies gelte auch für Personen, die aus Seenot gerettet worden seien. Es bestehe dabei aber nicht die Absicht, eigene Zugangswege in die Kommune zu eröffnen.

Höhere Kosten befürchtet

Eine Aufnahme von Geflüchteten über die bisher zugewiesenen Kontingente hinaus könne zudem dazu führen, dass die Samtgemeinde selbst erhebliche Kosten zu tragen habe. Dadurch würde sie in der Wahrnehmung ihrer ureigenen Aufgaben eingeschränkt. Gleichwohl wolle man sich bei Bund und Land aber für die Schaffung der nötigen rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen einsetzen, damit Kommunen künftig bei Bedarf und im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine höhere Aufnahme von Geflüchteten selbstbestimmt umsetzen können.

Von Chris Niebuhr