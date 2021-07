Rötgesbüttel

Endlich mal wieder treffen. Nicht bloß zum kurzen Plausch über Gartenzaun oder Einkaufswagen, sondern zu ein paar netten Stunden bei Kaffee und Kuchen. Rötgesbüttels Senioren haben das lang herbei gesehnt. Am Samstagnachmittag ermöglichte es der Seniorenkreis um Gerlind Möhle-Zellmann – nach gut anderthalb Jahren coronabedingter Zwangspause.

„Hallo und herzlich willkommen! Endlich kann ich das wieder sagen“, rief Möhle-Zellmann den Senioren zu, die sich zum Sommerfest in der Bürgerhalle eingefunden hatten. Man merkte, dass es ihr ein Herzenswunsch war, die Senioren im Dorf wieder zu vereinen. Möglich war das trotz der nach wie vor herrschenden, aber aktuell nicht mehr so akuten Pandemie unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzeptes: Teilnehmen durfte nur, wer vollen Impfschutz oder ein frisches negatives Testergebnis vorweisen konnte. „Wir achten strikt darauf, dass die Regeln eingehalten werden“, versicherte Helfer Stefan Konrad.

Die Gastgeberin plädierte dafür, sich impfen zu lassen

Es sei ein großes Glück, dass „so schnell ein wirksamer Impfstoff entwickelt worden ist“, sagte Möhle-Zellmann. Nur durch Impfen könne man die Corona-Pandemie beenden. Sie selbst habe es erwischt – mit einem schweren Verlauf, einschließlich Beatmungsmaßnahmen, berichtete sie. Auch ihren Mann habe sie angesteckt. Noch immer leide sie unter Long-Covid-Symptomen wie Atem- und Konzentrationsproblemen. Möhle-Zellmann appellierte daher eindringlich an alle, sich impfen zu lassen: „Es ist enorm wichtig.“ Sonst seien Treffen wie das Sommerfest kaum möglich. Das Miteinander aber sei für Menschen unentbehrlich und fördere das geistige Wohlbefinden. Letztlich halte sie es mit Eckart von Hirschhausen, der einmal sagte: „Gute Laune sollte das einzige sein, womit ich meine Mitmenschen anstecke.“

Beim Seniorenfest blieb viel Zeit für Unterhaltungen

Das Programm hielt man beim Sommerfest bewusst etwas überschaubarer als in den Vorjahren. „Es ist das erste Treffen nach so langer Pause. Da haben sich alle jede Menge zu erzählen. Und dafür sollen sie auch ganz viel Zeit bekommen“, erklärte Konrad. Nach und nach wolle man bei den hoffentlich folgenden Seniorenfesten aber wieder mehr Unterhaltung bieten. Diesmal schaute lediglich Gudrun Peters vorbei. Die Musiktherapeutin vom Campingplatz Glockenheide begeisterte Senioren wie auch Helfer dafür, mit ihr altbekannte Lieder zu singen. Möhle-Zellmann selbst ermunterte alle zu Übungen mit Knautschbällen: „Unterm Knie hindurch und hinterm Rücken entlang. Damit ist so viel möglich. Und es macht richtig Spaß“, schwärmte sie.

Auch Bürgermeister Hermann Schölkmann freute sich über den Neustart der Seniorenfeste: „Ihr könnte stolz sein, denn es ist die erste Feier in diesem Jahr in der Bürgerhalle“, lobte er Möhle-Zellmann und ihr Team. Ein weiteres Event soll im Herbst folgen: das beliebte Kartoffelfest am Samstag, 4. September, ab 15 Uhr. Und wenn Corona es zulässt ist im Frühjahr endlich wieder der Mascheroder Karnevalsverein zu Gast: „Die Mitglieder üben schon fleißig und freuen sich darauf bei uns aufzutreten“, sagte Möhle-Zellmann.

Von Ron Niebuhr