Senioren leiden unter Corona: Aus dem Seniorenkreis Rötgesbüttel kommen jetzt Forderungen

Gerlind Möhle-Zellmann leitet seit 22 Jahren den Seniorenkreis in der Gemeinde Rötgesbüttel. Und sie ist in den Beiräten der Samtgemeinde Papenteich und des Landkreises Gifhorn aktiv. Kontakt hat sie also zu vielen Seniorinnen und Senioren und zieht jetzt eine ernüchternde Bilanz der – hoffentlich – abflauenden Corona-Pandemie.

„Die Menschen vereinsamen“, sagt sie. Beispiel: Zu Weihnachten habe sie mit Helfern, darunter ihr Mann Bernd Zellmann sowie Stefan Konrad, 80 Präsente in Rötgesbüttel verteilt. „Da haben etliche, die wir besucht haben, geweint und gesagt, es wäre schön, dass wenigstens wir an sie denken würden.“ Konrad, Vorsitzender des Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales, bestätigt das. „Es war sehr ergreifend. Die Menschen haben ihr Herz ausgeschüttet, weil sie das Gefühl hatten, da ist endlich mal wieder jemand, der ihnen zuhört.“

Hinschauen, wo andere Menschen einsam sind

Die Vereinsamung der Seniorinnen und Senioren ist die eine Sache. Dass diese in der Gesellschaft nicht wirklich wahrgenommen werde, treibt Möhle-Zellmann aber mindestens ebenso um. „Es gibt Betroffene, die haben ihre Familienmitglieder während der Pandemie kaum zu sehen bekommen“, sagt sie. Konrad: „Die meisten Senioren sind versorgt, das leisten die Pflegeheime oder -dienste. Darum geht es nicht. Aber wir wünschen uns, dass die Menschen mal hinschauen, wo andere Menschen einsam sind.“

Gerlind Möhle-Zellmann wird deutlich: „Ich höre bei meinen Gesprächen am Telefon oder wenn ich die Senioren beim Einkaufen treffe schlimme Äußerungen. Ich fühle mich wie in Einzelhaft oder ich verliere das Zeitgefühl, weil ich seit 14 Monaten so lebe – das sind Dinge, die die Senioren sagen. Eine Seniorin hat mir gesagt, dass Lebensqualität wichtiger sei als Lebenszeit. Sie habe so viel überstanden, Krieg, Flucht, da wäre es egal, ob sie noch fünf Jahre lebe oder jetzt an Corona sterbe – wenn sie bis dahin nur nicht so einsam wäre.“ Paare, die seit Jahrzehnten verheiratet seien, hätten den Partner oder die Partnerin im Heim zur eisernen Hochzeit – oder zum Sterben – nicht besuchen dürfen.

Monatliche Spielenachmittage, drei Tagesfahrten im Jahr auf Samtgemeindeebene, fünf saisonale Feste im Jahr in Rötgesbüttel, zu denen auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus den umliegenden Dörfern kamen – so sah die Arbeit des Seniorenkreises Rötgesbüttel vor Corona aus. Geblieben sind davon „viele Stunden am Telefon“, sagt Gerlind Möhle-Zellmann. Sie hofft, dass ihr Team die Arbeit bald wieder aufnehmen kann. „Die Senioren und Seniorinnen sind zum größten Teil geimpft. Wir können ein Hygienekonzept vorlegen. Alle warten darauf, dass wir uns wieder treffen können.“ „Ich gehe davon aus, dass zu den nächsten Treffen auch Menschen kommen werden, die vorher nicht dabei waren. Die Einsamkeit hat viele getroffen“, ergänzt Konrad.

Forderung, aus der jetzigen Pandemie zu lernen

Doch mit der Wiederaufnahme der bisherigen Arbeit sei es nicht getan. Vielmehr müsse aus den Erfahrungen aus der Pandemie gelernt werden – nicht nur für die nächste Pandemie, sondern insgesamt. Denn Vereinsamung sei bei vielen älteren Menschen immer ein Thema. Zwei konkrete Ansatzpunkte hat Gerlind Möhle-Zellmann dafür auch schon. So wünscht sie sich, dass in den Kommunen Treffpunkte für Senioren geschaffen werden – ähnlich der Jugendtreffs. „In vielen Orten gibt es nicht einmal ein Café, wo wir hin können.“ Und sie will in den Seniorenbeiräten die Idee von hauptamtlichen Seniorenbeauftragten aufbringen – Einrichtungen ähnlich der Jugendämter oder der Gleichstellungsbeauftragten. Diese Stellen könnten auf Kreisebene geschaffen werden, um die Ehrenamtlichen in diesem Bereich zu unterstützen.

