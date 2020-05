Rötgesbüttel ist den Wünschen seiner Senioren auf der Spur

Rötgesbüttel

Was wollen Rötgesbüttels Senioren wirklich? Ein umfangreicher Fragebogen – etwa nach dem Bedarf des Wohnens von morgen – ist gerade in Arbeit. Ausgerechnet die Corona-Krise hat der Gemeinde gezeigt, wie wichtig die Beteiligung der Zielgruppe vorher ist, wenn es um die Schaffung von vermeintlich wichtigen Angeboten geht.

Das Engagement der Rötgesbütteler ist nicht zu bremsen, wenn es in der Krise darauf ankommt. Rund 30 Helfer hatten sich bereit erklärt, während des Höhepunktes des Corona-Shutdowns für Senioren einzukaufen, erinnerte WiR-Ratsfrau Christel Masson in der jüngsten Ratssitzung an die Aktion zusammen mit der St. Michael-Kirchengemeinde. Letztendlich habe es zwei Einkaufstouren für eine Person gegeben. Man habe also etwas angeboten, was nicht wirklich gefragt gewesen sei.

Das soll nicht passieren, wenn es um aufwändigere – sprich teurere – Projekte als eine flinke Einkaufstasche geht. Etwa wenn die Gemeinde Bauprojekte anschieben will. Sind dann Pflegeheim, Service-Wohnen oder Wohngemeinschaften das richtige? Ein Fragebogen zu Zufriedenheit, Wünschen und Anregungen der Generation 65plus sei vor der Krise schon in Arbeit gewesen, so Masson.

Bestätigt aus den Erfahrungen mit dem Einkaufsangebot soll das Projekt wieder Fahrt aufnehmen. Masson: „Wir wollen jetzt den Fragebogen auf den Weg bringen.“

Arbeitsgruppe kümmert sich um den Inhalt

Nun soll sich die Arbeitsgruppe „Soziales Leben und Daseinsvorsorge“ des Dorferneuerungs-Projektes mit dem Inhalt des Fragebogens auseinander setzen. Dessen Entwurf sieht 21 Fragen vor zu persönlichen Angaben und Zufriedenheit mit medizinischen Angeboten vor Ort, zu Freizeitangeboten und gewünschten Dienstleistungen wie Haushaltshilfe und Bringdienste sowie zu Nutzung von ÖPNV und zukünftigen Wohnformen.

Laut Bürgermeister Hermann Schölkmann (WiR) sind mehr als 400 der 2500 Einwohner der Gemeinde älter als 65 Jahre. Der Rat diskutierte auch darüber, ob vielleicht schon ab dem Alter von 60 Jahre befragt werden sollte. Er beschloss, den Fragebogen auszuarbeiten und eine Arbeitsgruppe auch für interessierte Bürger einzurichten.

Von Dirk Reitmeister