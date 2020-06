ZDF berichtet über lahmes Internet in der Gemeinde Vordorf

Eickhorst

Die schlechte Internetverbindung in der Gemeinde Vordorf ist jetzt auch ein Fall für das ZDF. Für eine 30-minütige Dokumentation darüber, warum Deutschland beim Breitbandausbau im internationalen Vergleich hinterher hinkt, drehte ein Team am Mittwoch in Eickhorst. Zu Wort kamen vor der Kamera die Initiative i38533, Bürgermeisterin Monika Kleemann und eine Familie, bei der das Homeoffice am Kupferkabel scheitert.

„Dürfen wir die Drohne steigen lassen?“ Oliver Koytek, Geschäftsführer der Produktionsfirma Real & Fiction, die für das ZDF auf Deutschland-Tournee in Sachen Digitalisierung ist, geht auf Nummer sicher. Aber die Mitglieder der Initiative i38533 und auch die Bürgermeisterin geben die Starterlaubnis. Und so macht Kameramann Chris Koytek schonmal eine Übersicht aus luftiger Höhe, während sein Bruder mit den Protagonisten spricht.

Den ganzen Tag haben sich Oliver Koytek und sein Team, zu dem auch Ton-Mann Till Röhlig gehört, Zeit für Eickhorst genommen. „Wir treffen uns mit einer Familie, wo beide Elternteile nicht im Homeoffice arbeiten können, weil sie nur zwei MBit zur Verfügung haben.“ Das kommt Tobias Bäustmann von der Initiative i38533 sehr bekannt vor. Der Student muss sich ebenfalls zwei MBit mit seinen Eltern teilen, für Online-Vorlesungen mit Video-Streaming reicht das nicht. Das und mehr stellen er und seine Mitstreiter Björn Walter und Axel-Rainer Kirchner in blauen i38533-Shirts gekleidet dem Fernsehteam dar.

„Ich verstehe nicht, warum es bei uns nicht klappt“, sagt Bürgermeisterin Kleemann zu den Problemen in der Gemeinde, wo es trotz zweier Anbieter zu wenig Haushalte mit schnellem Internet gebe. Laut Bäustmann hakt es entweder daran, dass die Häuser mit Kupferkabel-Anschluss zu weit weg vom Verteilerkasten stehen ( Telekom) oder per Richtfunk-Versorgung, deren Bandbreite mit jedem Teilnehmer mehr einbüßt, angeschlossen sind (Archenet). Ist die Gemeinde Vordorf ein krasses Beispiel? „Es ist leider trauriger Alltag zwischen Nordsee und Bodensee, Aachen und Frankfurt/Oder“, sagt Koytek nach seinen Erkenntnissen.

Wie kommt Vordorf zu schnellem Internet? Die Initiative i38533 setzt sich dafür ein, dass mehr Haushalte in der Gemeinde Vordorf mit Glasfaser ans Internet angeschlossen werden. Dem schlossen sich inzwischen auch Gewerbetreibende aus der Gemeinde in einer Unterschriftenaktion der Initiative an. Die größte Hoffnung setzt i38533 zurzeit auf den Anbieter Deutsche Glasfaser, der in Didderse gerade Anschlüsse vermarktet und ein Engagement auch in Vordorf ins Auge gefasst habe. Nun wollen Tobias Bäustmann, Axel-Rainer Kirchner, Björn Walter und weitere Mitstreiter bei den Einwohnern dafür werben, sich bei einer Vermarktungsabfrage für einen Glasfaseranschluss anzumelden, damit die erforderliche Quote von 40 Prozent erreicht werde und die Deutsche Glasfaser somit tätig werden könne.

Das Team war am Tag vorher in einem Dorf im Bördekreis, in der vorigen Woche südlich von Karlsruhe unterwegs. „Wir werden auch noch in einem Dorf in Bayern drehen.“ Über Google und Medienberichte sei er auf Vordorf aufmerksam geworden, so Koytek. Die Gemeinde stehe im Internet in einer „Liste des Grauens“ der Funk- und Internetlöcher.

Die 30-minütige Doku läuft voraussichtlich am Mittwoch, 15. Juli, ab 22.45 Uhr in der Reihe „Zoom“ im ZDF. Aktueller Anlass sei die Corona-Krise, in der die Homeoffice-Quote rasch nach oben schnellte und das deutsche Breitbandnetz überforderte, so Koytek. In Deutschland hätten nur etwa drei bis vier Prozent der Haushalte Glasfaseranschluss, in Frankreich rund 20 Prozent. „Warum ist das so? Dem wollen wir nachgehen.“

Von Dirk Reitmeister