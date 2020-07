Papenteich/Hildesheim

Urteil im Prozess um die Brandserie im Papenteich im Sommer vorigen Jahres: Der 42-jährige Angeklagte muss für sechs Jahre hinter Gitter. Die Strafkammer 16 des Landgerichts Hildesheim sieht es als erwiesen an, dass er hinter den neun Brandstiftungen steckt. Ein Rätsel bleibt allerdings das Motiv. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre Haft gefordert, die Verteidigung Freispruch.

Auf frischer Tat wurde der Wedelheiner nie erwischt. Es gibt auch keine konkreten Zeugenhinweise darauf, dass er gezündelt hatte. Und würde es nur um einen Fall gehen, wäre die Indizienlage zu dünn, räumt laut Landgericht-Sprecher Steffen Kumme die Strafkammer ein. Doch bei neun Fällen und weiteren Bränden, die in der Anklage keine Rolle gespielt haben, weise so viel auf den 42-Jährigen hin, „dass in einer Gesamtschau aller Indizien und Tatumstände die Täterschaft des Angeklagten mit hinreichender Sicherheit habe festgestellt werden können“.

Zur Galerie Sechs Jahre Haft: So lautet das Urteil des Landgerichts Hildesheim gegen einen 42-jährigen aus dem Gifhorner Südkreis. Die Strafkammer sieht es als erwiesen an, dass er die neun Brände gelegt hatte.

Da seien die Ortskenntnis des Mannes und der Umstand, dass er „an vielen Tatorten im Vorfeld oder Nachgang der Brände gesehen worden“ sei. Das meistens mitten in der Nacht. Ein für die Strafkammer ebenfalls wichtiger Hinweis: Die Polizei fand in der Jackentasche des Mannes Rückstände von Grillanzündern. Kumme: „Dies würde auch zu den Bränden passen, weil diese – anders als Benzin oder andere Brandbeschleuniger – keine Rückstände zurücklassen würden und solche auch nicht gefunden worden seien.“

Eine wichtige Rolle spielt auch der Heimatort Clausthal-Zellerfeld, aus dem der Angeklagte nach Wedelheine gezogen war. Denn bei einem Besuch dort habe es in jener Nacht zwölfmal in der Harzstadt gebrannt. Und dann sind da noch die Eintragungen im Kalender des Mannes, die sich auf die Brände in Clausthal-Zellerfeld bezögen.

Taten im Kalender abgehakt?

Und nicht nur auf diese: „In dem Kalender habe ebenfalls sinngemäß ein Eintrag ,Container und altes Auto in Abbesbüttel anzünden’ gestanden, der mit einem Haken versehen sei“, fasst Kumme die Einschätzung der Strafkammer zusammen. „Tatsächlich habe in der Nacht des Eintrags ein Container und ein Auto in Abbesbüttel gebrannt.“

13 Prozesstage vor dem Landgericht Mehrere Scheunen, das Gerätehaus der Grasseler Feuerwehr: Mehr als drei Monate hielt ein 42-Jähriger aus Wedelheine den Südkreis mit einer Brandserie im Sommer 2019 in Atem. Bei einem Scheunenbrand in Grassel Anfang August waren Menschen in benachbarten Wohnhäusern in Gefahr, bei einem Scheunenbrand in Wedelheine im September entstanden rund 500 000 Euro Sachschaden, weil auch ein 1966-er Ford Mustang mit verbrannte. Insgesamt gab es neun Fälle zu bewerten. Das Urteil von sechs Jahren gegen den Mann fiel jetzt nach 13 Verhandlungstagen. Der Prozess hatte im März begonnen. Rund 60 Zeugen und Sachverständige kamen dabei zu Wort.

Ein Spaziergang zum Ausnüchtern, der zufällig zum Tatort führte? Diese Einlassung des Angeklagten, warum er in der Nähe eines Brandortes angetroffen wurde, lässt die Strafkammer als wenig glaubhaft nicht gelten. Auch deshalb, weil in seinem Rucksack nicht nur sechs Bier, sondern auch eine Sturmhaube und Handschuhe gefunden wurden.

Das Urteil liegt zwei Jahre unter dem Antrag der Anklage. Zu Gunsten des Angeklagten berücksichtigte die Strafkammer, „dass er nicht vorbestraft ist und bei allen Taten zumindest durch Alkohol enthemmt war, ohne dass die Schuldfähigkeit dadurch beeinträchtigt ist“, so Kumme. Gegen den Angeklagten sprachen die teils sehr hohen Schäden – in einem Fall eine halbe Million Euro – und eine konkrete Gefahr für die Bewohner des Sprangerhofs.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte kann noch bis kommende Woche Revision einlegen. Er bleibt in Untersuchungshaft.

Von Dirk Reitmeister