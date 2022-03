Schwülpers DRK-Kindergarten wird im laufenden Betrieb saniert

Schwülper

Die Sanierung des Waller Lehmweges kann noch dieses Jahr beginnen. Bürgermeisterin Brigitte Brinkmann informierte darüber jetzt den Rat bei seiner jüngsten Sitzung. Die Verwaltung habe die Planungsvergabe für das Projekt nun in Auftrag gegeben. Somit sei der Baubeginn im Jahr 2022 realistisch.

Weiter voran geht es auch bei den Kindergärten. Der DRK-Kindergarten Groß Schwülper soll ein neues Dach, neue Sanitäranlagen sowie eine Lüftungsanlage bekommen, auch Malerarbeiten sind geplant. Dabei rechnet die Verwaltung bei einem Baustart im Laufe des Jahres mit einer Gesamtdauer der Maßnahmen von einem Jahr. Brigitte Brinkmann betonte: „Es wird eine logistische Herausforderung, weil wir die Projekte im laufenden Betrieb umsetzen möchten.“

Die Schließzeiten sollen genutzt werden

Ziel der Planungen sei es gewesen, das grundsätzliche Ausgliedern einer Gruppe zu vermeiden. Die Bürgermeisterin wies aber auch darauf hin, dass einzelne Arbeiten eventuell mal eine Schließung erfordern könnten, diese Phase sich dann aber möglichst mit den ohnehin vorhandenen Schließzeiten des Kindergartens decken solle.

Was den Kindergarten Walle betreffe, so laufe noch immer der Rechtsstreit mit dem ehemaligen Planer des Anbaus. Allerdings sei man für die erforderliche Sanierung des Gebäudeteils inzwischen zumindest mit den Gutachtern, dem Rechtsanwalt sowie dem neuen Planer so weit vorangekommen, dass nun eine Strategie vorliege für die Vorgehensweise, berichtete die Bürgermeisterin. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, ging sie nicht ins Detail.

Formalien bezüglich der Bürgervertreter sind jetzt auch erledigt

Dann ging es noch um den einzigen Tagesordnungspunkt der Sitzung. Die Zusammenkunft war extra anberaumt worden, weil bei der konstituierenden Sitzung des Rates seinerzeit noch nicht alle Bürgervertreter für die Ausschüsse benannt worden waren. Da es die Pandemie-Lage aber inzwischen zulasse, wieder Ausschusssitzungen abzuhalten, musste diese Formalie noch erledigt werden vor Beginn der anstehenden Sitzungen.

Die Fraktionen benannten ihre Vertreter, zugleich passte der Rat auch die Regelung für den Jugend-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss an. Dort können nun insgesamt fünf Bürgervertreter teilnehmen, so dass jede Fraktion beziehungsweise Gruppe einen Bürgervertreter in das Gremium entsenden kann. Auf die SPD als stärkste Fraktion entfallen dabei gemäß Quote sogar zwei Bürgervertreter.

Von Chris Niebuhr