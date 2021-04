Groß Schwülper

Der Waller Lehmweg in Lagesbüttel ist in schlechtem Zustand. Doch handelt es sich bei der Straße in Gemeindezuständigkeit weder um eine Anliegerstraße noch um eine Innerortsstraße. Sie ist vielmehr vorrangig eine Verbindung für den Verkehr in Richtung Wenden. Vor diesem Hintergrund diskutierte der Gemeinderat nun über eine Anfrage beim Landkreis zur Aufstufung zu einer Kreisstraße.

Bürgermeister Uwe-Peter Lestin erläuterte, dass eine Sanierung der Straße ein Millionenprojekt werden dürfte. Denn einen vernünftigen Unterbau hat der Waller Lehmweg seinerzeit nicht bekommen. Das sei die eigentliche Ursache für den schlechten Zustand, weniger der Lkw-Verkehr an sich.

Vor der Übergabe ist vermutlich eine Sanierung fällig

Sicherlich hätte man die Straße auch für Lkw sperren können, doch das hätte nur einen Ausweichverkehr zur Folge gehabt über Strecken, der Anwohner viel mehr belasten würde. Aber grundsätzlich mache eine Aufstufung zur Kreisstraße Sinn aufgrund der Gegebenheiten – keine Anliegerstraße, keine Innerortsstraße. Klar sei natürlich auch, dass der Landkreis den Waller Lehmweg nicht im jetzigen Zustand übernehmen werde.

Lestin berichtete, er habe aber zumindest schon eine Aussicht auf Förderung aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG). Jedoch verblieben auch dann noch 35 Prozent der Kosten für die Sanierung bei der Gemeinde.

Politiker fürchten Konsequenzen, falls sie Tempo 30 beantragen

Brigitte Brinkmann (SPD) sprach sich dafür aus, die viel befahrene Strecke an den Landkreis abzutreten. Dagegen sprächen Überlegungen nicht, dort eventuell Tempo 30 zu bekommen. Heike Schaper und Frank Kubaric (Grüne) befürchteten, genau dabei später auf Probleme zu stoßen. „Mit einer Kreisstraße verbaut man sich diese Möglichkeit, wenn sie dem überörtlichen Verkehr dient“, meinte Kubaric. Lestin wies darauf hin, dass es auch Landesstraßen gebe, auf denen in Ortsdurchfahrten Tempo 30 gelte. Letztlich sprachen sich 17 Ratsmitglieder für den Antrag beim Landkreis zur Aufstufung des Waller Lehmwegs aus. Es gab zwei Gegenstimmen und eine Enthaltung.

Einmütiger fiel das Votum aus zu einem neuen Vertrag mit BS Energy für die Wasserversorgung im Gewerbegebiet Waller See: Es gab keine Gegenstimmen. Ebenso gab es auch einstimmig grünes Licht vom Rat für den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Alter Ortskern. Inhaltlich ging es dabei um ein Baugrundstück neben dem Pfarrhaus.

Die Verwaltung zieht am 11. und 12. Mai um

Schließlich informierte Bürgermeister Lestin den Rat noch, dass der Umzug der Verwaltung ins neue Rathaus für den 11. und 12. Mai geplant sei. Außerdem werde noch diese Woche am morgigen Freitag ein Corona-Testzentrum in der Okerhalle in Groß Schwülper eröffnet. Der Landkreis habe nach anfänglichem Zögern doch noch seine Zustimmung dazu gegeben, sagte Lestin.

Noch gar nicht lange her: Die Grundsteinlegung des Waller Kindergartens im vorletzten Jahr – und jetzt gibt es Probleme mit Feuchtigkeit. Quelle: Chris Niebuhr

Äußerst ärgerlich für die Gemeinde sei der Neubau am Kindergarten Walle gelaufen. „Wir müssen wegen der Feuchtigkeit den kompletten Fußboden rausreißen, eventuell auch noch den Putz von den Wänden“, sagte Lestin. Möglich sei das alles erst in den Sommerferien, außerhalb des Betriebs.

Von Chris Niebuhr