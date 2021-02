Schwülper hat trotz Corona genügend Geld für Investitionen in Kitas und mehr

Groß Schwülper

Den Haushaltsplan fürs aktuelle Jahr zurrte Schwülpers Gemeinderat am Dienstagabend fest. „Der Haushalt ist ausgeglichen“, erklärte Bürgermeister Uwe-Peter Lestin. Das sei „keineswegs selbstverständlich in diesen Zeiten.“ Und dabei ist es der Kommune nach wie vor möglich, erhebliche Ausgaben zu tätigen.

Vorgesehen sind 2,53 Millionen Euro für den laufenden Betrieb der Kindertagesstätten mit 14 Gruppen und 294 Plätzen sowie Krippen mit acht Gruppen und 190 Plätzen. Zurückzuführen sei die gute Lage in der Kinderbetreuung auf erhebliche Investitionen in den vergangenen fünf Jahren. Als Investitionen für dieses Jahr sind als größte Posten 401 000 Euro für Lüftung und Dacherneuerung der Kita Groß Schwülper sowie 30 000 Euro für die Lüftung der Kita Flachskamp vorgesehen.

Dank der Fördermittel kann die Gemeinde in große Projekte investieren

840 000 Euro plant die Gemeinde für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen ein, 735 000 Euro davon fließen als Fördermittel. Fördermittel gibt’s auch für das Sportzentrum Rothemühle – 120 000 von 550 000 Euro Gesamtkosten – und das Dorfzentrum in Walle, wo von 325 000 Euro Gesamtkosten 198 000 Euro gefördert werden. Querungshilfen baut man auf Braunschweiger Straße, Okerstraße, Schunterstraße und Eickhorster Straße für 569 000 Euro. In den Unterhalt von Straßen nebst Beleuchtung fließen fast 1,1 Millionen Euro.

210 000 Euro lässt sich die Gemeinde eine Lagerhalle und einen Waschplatz für den Bauhof kosten. „Der Waschplatz entsteht übrigens nicht hinter unserem neuen Verwaltungsgebäude, sondern beim alten Feuerwehrhaus“, erläuterte Lestin. Der Gemeinderat stimmte dem Haushaltsplan geschlossen zu.

Künftig sollen die Gremien online tagen

Auf Antrag von Brigitte Brinkmann (SPD) hielt der Rat zum vorerst letzten Mal eine Präsenzsitzung in voller Stärke ab. Die Corona-Pandemie gebiete es, bis auf Weiteres auf Online- oder Hybridsitzungen zu setzen, sagte Brinkmann: „Wir sind ja alle noch nicht im Alter, dass wir geimpft werden.“ Zugleich habe man eine Vorbildfunktion für die Bürger und sollte persönlichen Kontakte daher auch in der politischen Arbeit auf ein Minimum reduzieren, sagte sie. Frank Kubarič (Grüne) unterstütze den Antrag, fand aber „das wir damit viel zu spät dran sind.“ In anderen Gemeinden im Papenteich und auch auf Samtgemeindeebene hätten sich Onlinesitzungen als coronakonforme Alternative bereits seit Monaten bewährt. Und Stefan Domke (Grüne) empfahl, möglichst reine Onlinesitzungen anzuberaumen, denn „Hybridlösungen taugen nichts.“

Lestin berichtete, dass engagierte Familien derzeit als Freiwillige das ehemalige Sportheim nebst Gaststätte in Lagesbüttel in ein Dorfgemeinschaftshaus umwandeln. „Das ist sehr lobenswert“, unterstrich er. Planmäßig kommt der Neubau des Verwaltungsgebäudes voran. „Es sieht alles danach aus, dass wir im April umziehen können“, freute sich der Bürgermeister. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr habe sich verbessert. So bleibe die Linie 480 nach dem Einspruch aus Schwülper nicht nur erhalten. Sie werde sogar aufgewertet. „Sie fährt nun auch abends und am Wochenende“, sagte Lestin.

