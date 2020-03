Was OBS-Schüler nach Italien führt

Groß Schwülper

Sie haben gemeinsam den europäischen Gedanken gelebt, andere motiviert, sich mit den Errungenschaften Europas beschäftigt und dabei auch noch viel Spaß gehabt: Vier Schüler, zwei Lehrer und eine Sozialpädagogin der Oberschule Papenteich waren vor kurzem für eine Woche in Süditalien als Teilnehmer am Erasmus-Programm, Motto: „Proud of Europe – Stolz auf Europa“.

Weitere Treffen folgen

Die Gruppe traf sich mit anderen europäischen Erasmus-Teilnehmern in der Region Potenza, gute zwei Stunden von Neapel entfernt. Es war der Start des Erasmus-Plus-Programms „Proud of Europe“. Nach dem Aufenthalt in Italien werden in diesem Programm weitere Treffen folgen in Lettland, Polen, Portugal und Frankreich, das auch die Organisation des Gesamtablaufs übernommen hat. Zudem findet auch ein Gegenbesuch der anderen Länder an der Oberschule in Groß Schwülper statt. Untergebracht werden die Teilnehmer stets in Gastfamilien, die Kommunikation erfolgt auf Englisch.

Es ging um Respekt und Gleichberechtigung

Aus dem Papenteich waren Juliana Ratajczak, Sophie Janke, Leonie Vogt und Colin Leon Küber dabei. Begleitet wurden sie von den Lehrerinnen Katharina Sickl, Elisabeth Kahlfeldt und Sozialpädagogin Sylvia Steg. Eine Woche waren sie in Italien zu Gast, besuchten dort mehrere Schulen und arbeiteten mit den Teilnehmern aus den anderen Nationen in Gruppen zu Themen wie Respekt, Stolz, Würde, Gleichberechtigung. Es wurden zum Beispiel Plakate erstellt, die Ergebnisse am Ende den übrigen Teilnehmern präsentiert. Insgesamt ging es darum, die Errungenschaften und die Entwicklung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg zu betrachten.

Viel Lob für die Papenteicher

„Es war ein tolles Projekt. Wir haben gemeinsam Europa erlebt und gut zusammengearbeitet“, berichtete Sylvia Steg. Zudem hätten die Papenteicher Schüler auch viel Lob aus den anderen Nationen bekommen, weil sie stets überall dabei gewesen seien, sich sehr aufgeschlossen gezeigt und andere motiviert hätten. „Man hat den Zusammenhalt gemerkt. Wir haben alle zusammen viel Spaß gehabt“, sagte Colin Leon Küber.

Italienischer Karneval

Ein besonderes Erlebnis sei auch der Karneval in Italien gewesen. Tradition sei es dort, dass als Baum verkleidete Glücksbringer von Tür zu Tür zögen. „Sie fegen dann vor den Türen, das bringt Glück“, erzählte Colin Leon Küber. Die Leute würden den Glücksbringern dann etwas Geld mitgeben. Auch an den großen Umzügen nahmen die mit Efeu behängten Baum-Glücksbringer mit teil. Es war ein echtes Erlebnis für die kleine Delegation aus dem Papenteich.

Gleich zwei Erasmusprojekte

Die Oberschule nimmt bereits zum wiederholten Male am Erasmusprogramm teil. „Dieses Mal laufen an unserer Schule sogar gleich zwei Erasmusprojekte mit Besuchen in anderen europäischen Ländern gleichzeitig“, erläuterte Koordinator Helge Korn. Nach erfolgreicher Teilnahme gebe es für die Schüler auch den so genannten Europass, ein Zertifikat über die erworbenen Qualifikationen, das auch für Bewerbungen genutzt werden kann.

