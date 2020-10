Den Ablenkungstrick wendeten zwei bislang unbekannte Frauen im Lidl-Markt in Groß Schwülper an – in einem Gedränge am Einkaufswagen einer 69-Jährigen stahlen sie die Geldbörse. Geld und Papiere waren futsch, was die 69-Jährige aber erst an der Kasse feststellte. Da waren die beiden Frauen schon über alle Berge, in einem grauen Kleinwagen.