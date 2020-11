Massive Umsatzrückgänge nach den Reisebeschränkungen im Frühjahr haben das Schwülperaner Unternehmen Werner-Tours in die Knie gezwungen. Aber nur fast: Schubert-Touristik hat die Firma übernommen. Die behält ihren Namen, verlässt allerdings den Standort am Waller See. Was bedeutet das für die Kunden und die Mitarbeiter?