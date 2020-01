In der Gemeinde darf kräftig gebaut werden

Schwülper

Der Bauboom macht auch vor der Gemeinde Groß Schwülper nicht halt. Das zeigte sich jetzt anhand der Tagesordnung des Rates. Der hatte – abgesehen vom Satzungsbeschluss für die Änderung der Aufwandsentschädigung – nur über Bebauungspläne zu befinden. Zur Sprache kamen aber auch Rathausneubau und Haushaltsplan für 2020.

Für die Ausweisung des neuen Baugebietes In der Dösse II machte der Rat mit dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan den Weg frei. „Das läuft ja schon eine ganze Weile vor uns her. Jetzt sind endlich alle Voraussetzungen gegeben“, sagte Lestin. Ganz so begeistert waren die Grünen davon nicht, wie Frank Kubarič verdeutlichte: „Wir sehen zwar den Bedarf für Bauland, wollten aber auf einen qualifizierten B-Plan hinarbeiten“, sagte er. Gedacht war vor allem daran, ausreichend Flächen für bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das habe man ja immerhin so auch mal im Juni 2018 beschlossen. Man brauche kein Baugebiet für Immobilienspekulanten, sagte er.

Bezahlbarer Wohnraum gefordert

Leider sehe der vorliegende B-Plan mehrgeschossigen Wohnungsbau nur auf einem Sechstel des Areals vor. „Das ist nicht zeitgemäß“, sagte Kubarič. Lestin erwiderte, dass vier Grundstücke für Mehrfamilienhäuser vorgesehen seien. Die würden auch – anders als der Rest – nicht verlost. Wer dort bauen darf, entscheide allein der Gemeinderat. „Wir haben es also in der Hand, ob dort bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird“, sagte der Bürgermeister. Der Rat sprach sich bei zwei Gegenstimmen für den Satzungsbeschluss aus.

Für den B-Plan Am Spielberg fasste der Rat den Auslegungsbeschluss einstimmig. Im Kern geht es darum, ein bisher unbeplantes Gebiet zu erfassen. „Das ist gut, denn es schafft Planungssicherheit für alle Beteiligten und führt zu mehr Gleichbehandlung“, sagte Kubarič. Gleiches galt für den B-Plan Osterberg. Es handele sich dabei um ein „großes, bisher unbeplantes Gebiet, dem wir jetzt einen Rahmen geben“, sagte Lestin.

Ehemaliger Hof darf bebaut werden

Für den Bebauungsplan Waller Straße für Lagesbüttel war eine Änderung nötig: „Dort soll ein Grundstück bebaut werden, das ursprünglich Teil eines Bauernhofes war“, erklärte Lestin. Der Rat hatte nichts dagegen und fasste den Satzungsbeschluss für die erste Änderung einstimmig. Die dritte Änderung des B-Planes Alter Ortskern dagegen steht mit dem vom Rat einstimmig verabschiedeten Aufstellungsbeschluss noch ganz am Anfang. Betroffen ist eine Fläche gegenüber des Bürgerhauses und des Gemeindebüros, für das man vier Bedingungen machen will: Maximale Firsthöhe von 9,5 Meter, Baugrenze von fünf Meter, zwei Stellplätze je Wohneinheit sowie eine bauliche Gestaltung entsprechend des Umfeldes.

Rathausneubau soll bald starten

Den Satzungsbeschluss für eine 25-prozentige Erhöhung der Aufwandsentschädigung fasste der Rat ebenfalls. Bürgermeister Lestin berichtete, dass „die Baugenehmigung für unser neues Rathaus nun nicht mehr zu vermeiden ist“. In der kommenden oder der darauf folgenden Woche sei damit zu rechnen. Lestin war daher guter Dinge, noch vorm Jahresende mit der Verwaltung in die neuen Räumen einziehen zu können.

Für die bevorstehenden Haushaltsberatungen regte Lestin schon jetzt ein paar Ergänzungen für den Planentwurf an. So sollte man in der Kita in Groß Schwülper nicht nur die Lüftung erneuern sondern auch gleich das Dach. „Es war ursprünglich ein Flachdach, auf das mal ein Satteldach draufgesetzt wurde“, sagte er. Eigentlich sollte es erst 2021 erneuert werden. Es sei jetzt aber wohl zu porös, um noch so lange zu warten. An der Krippe im Flachskamp sollten Parkplätze geschaffen werden. Zudem sollte man die Straßenbeleuchtung in größerem Umfang als bisher vorgesehen sanieren, empfahl der Bürgermeister.

Von Ron Niebuhr