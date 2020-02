Schwülper investiert 6 Millionen Euro – Erschließung der Dösse II steht ganz oben

Groß Schwülper

Den Haushaltsplan für 2020 verabschiedete Schwülpers Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig. Trotz der Mehrbelastung durch die vom Land Niedersachsen beschlossene Beitragsfreiheit der Kindergärten geht es der Gemeinde finanziell noch gut. Daher sah man auch keinen Bedarf, dem Kommunalen Entwicklungsfonds des Landkreises beizutreten.

Der Haushalt sei ausgeglichen, es sei „sogar noch etwas Luft drin“, berichtete Uwe-Peter Lestin. Der Bürgermeister sprach von einer „finanziell recht erfreulichen“ Lage. So erfreulich, dass die Gemeinde Investitionen von mehr als sechs Millionen Euro stemmen kann. Auch in den Folgejahren sehe es finanziell gut aus für die Gemeinde.

Die größten Brocken

Die größten Brocken im Haushalt sind die Erschließung des Baugebietes In der Dösse II für voraussichtlich 1,3 Millionen Euro und der Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes für rund 2,4 Millionen Euro. Für letzteres liege inzwischen die Baugenehmigung vor, auch für den Bauhof. „Der bekommt übrigens noch einen Wasseranschluss. Das ist sicherlich im Sinne unserer Mitarbeiter“, sagte Lestin. Fürs Baugebiet dagegen warte man darauf, dass der Landkreis die vom Papenteicher Samtgemeinderat bereits im Sommer 2019 beschlossene Änderung des Flächennutzungsplanes bewilligt. Im Januar wäre die Änderung sogar schon automatisch genehmigt worden, weil die Bearbeitungsfrist für den Landkreis abgelaufen war. „Aber er hat sie sich durchs Ministerium in Hannover verlängern lassen“, sagte Lestin.

Viel Geld für Sportstätten

Daneben investiert die Gemeinde 700 000 Euro in ihre Sportstätten, davon allein 550 000 Euro in neue Umkleiden und Sanitärräume in Rothemühle. Dazu kommen 1,6 Millionen Euro für Straßenbau. Hier geht es vor allem um die Schulstraße, „für die wir hoffentlich Fördermittel bekommen“, sagte Lestin. Noch einmal fast 320 000 Euro sind für Dorfgemeinschaftshäuser veranschlagt, 150 000 Euro für Spielplätze. Rechnet man die Restarbeiten aus 2019 hinzu, erreicht das Investitionsvolumen der Gemeinde 2020 sogar satte 8,46 Millionen Euro. Frank Kubarič (Grüne) lobte, dass auch eine neue Querungshilfe vorgesehen ist. Und: „Es stehen auch 10 000 Euro für ein Verkehrskonzept im Haushalt“, sagte er. Die reichten zwar vermutlich nicht aus, aber das lasse sich ja gewiss noch ändern, sollte sich Mehrbedarf abzeichnen.

Hohe Umlagen

Lestin wies noch darauf hin, dass von 8,9 Millionen Euro Steuereinnahmen in der Gemeinde lediglich knapp die Hälfte verbleibe, denn als Gewerbeumlage werden 166 000 Euro fällig, als Kreis- 3,2 und als Samtgemeindeumlage 1,4 Millionen Euro. „Aber wir haben zum Glück ja noch anderen Einnahmequellen. Sonst wäre es erschreckend“, sagte der Bürgermeister. In die Kindergärten habe man übrigens am meisten investiert: 4,8 Millionen in vier Jahren.

Radweg unter Wasser

Der Landkreis hat einen Kommunalen Innenentwicklungsfonds angeschoben. Der Rat sprach sich bei einer Enthaltung klar gegen die Teilnahme aus. Der Gemeinde gehe es finanziell gut genug, um derartige Projekte selbst zu stemmen, ohne „erst auf die Bewilligung von Fördermitteln aus dem Fonds warten zu müssen“, sagte Lestin. Nachhaken möchte Schwülpers Bürgermeister bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel, wann sie sich endlich um den Radweg nach Rethen kümmert. Der steht nach Regen in Teilen langanhaltend unter Wasser.

Von Ron Niebuhr