Groß Schwülper

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Ilsemarie Dralle mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens ausgezeichnet. Landrat Tobias Heilmann übergab den Orden im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Rittersaal des Gifhorner Schlosses.

Ilsemarie Dralle hat sich insbesondere durch ihr langjähriges Engagement in den Landfrauenvereinen verdient gemacht. Von 1992 bis 2008 war sie Vorsitzende des Landfrauenvereins Walle sowie seit 1999 auch im Vorstand des Landvolk-Kreisverbandes Gifhorn-Wolfsburg vertreten. Von 2005 bis 2013 war sie Vorsitzende des Kreisverbandes Gifhorn Süd sowie nach der Fusion mit dem Kreisverband Gifhorn Nord bis September 2021 Vorsitzende des daraus resultierenden Kreisverbandes der Landfrauenvereine Gifhorn.

Vielzahl gemeinnütziger Projekte verantwortet

Daneben war Ilsemarie Dralle auch an der Fusion der Kreisverbände mit insgesamt 17 Ortsvereinen und rund 4500 Mitgliedern maßgeblich beteiligt. Während ihres Engagements in den Landfrauenvereinen verantwortete Ilsemarie Dralle eine Vielzahl von gemeinnützigen Projekten. Unter anderem setzte sich die Schwülperanerin für die Förderung von Alltagskompetenzen von Kindern in Grundschulen und Kindertagesstätten ein. Außerdem gestaltete sie das Projekt „Kochen mit Kindern – gesund und satt“, in welchem sie viele Aktivitäten rund um gesundes Kochen und regionale Produkte anbot.

Ilsemarie Dralle war ebenfalls mit der Organisation der Veranstaltungen „Lust auf Dorf“ betraut, welche aufmerksam machte auf den demografischen Wandel und seine Folgen für Dörfer und Landbewohner. Ebenso organisierte die Geehrte den „Hoheitlichen Kräutermarkt“ am Gifhorner Schloss, welcher die Vielfalt der Landfrauenarbeit repräsentiert. Beide Projekte entstanden in Kooperation mit dem Gleichstellungsbüro der Kreisverwaltung.

Vielfalt des Dorflebens und Artenschutz

Langjähriges Engagement: Ilsemarie Dralle war unter anderem Vorsitzende des Kreisverbands. Quelle: Photowerk Archiv

Neben Veranstaltungen und Projekten für die Vielfalt des Dorflebens, machte sich Ilsemarie Dralle auch für Artenschutz und -vielfalt stark. Im Rahmen der durch sie vorangetriebene Wildblumenmischungs-Aktion „Wir lassen unsere Dörfer blühen“ wurden rund 2000 Tütchen von „Claras Wildkräutermischung“ verteilt und leisteten so einen aktiven Beitrag zum Wildbienenschutz im Landkreis Gifhorn. Daneben wurden im Herbst 2019 etwa 10 000 Krokusse rund um das Gifhorner Schloss sowie im selben Jahr eine Flatterulme in Gifhorn gepflanzt, um dem Artensterben der Insekten ein sichtbares Zeichen entgegen zu setzen.

Gesellschaftspolitische Themen beim Goslar-Seminar

Mit dem jährlich stattfindenden Goslar-Seminar spricht der Kreisverband darüber hinaus aktuelle gesellschaftspolitische Themen an und bildet viele Frauen weiter. Themen waren beispielsweise bargeldloses Bezahlen, die Integration Geflüchteter oder die Gesundheit von Frauen.

Landrat lobt Ilsemarie Dralle

„Das Leben auf dem Land ist schön und vielseitig, besonders in den Ortschaften in unserem schönen Landkreis Gifhorn“, würdigt Landrat Tobias Heilmann das Engagement von Ilsemarie Dralle. „Wir brauchen mehr Menschen wie Ilsemarie Dralle, die sich mit viel Engagement und noch mehr Hingabe für ein gemeinsames Miteinander einsetzen. Auf dem Land gibt es so viele schöne Dinge zu entdecken, Frau Dralle macht sie für ihre Mitmenschen sichtbar.“

