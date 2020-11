Schwülper

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Montagmorgen auf der Bundesstraße 214 in Höhe Schwülper ereignet hat. Gegen 6.40 Uhr fuhren ein 65-jähriger Meinerser mit seinem VW Polo sowie ein 50-jähriger Wendeburger mit seinem BMW 316 auf der B 214 auf Parallelfahrstreifen im Bereich der Harvesser Kreuzung nebeneinander in Richtung Braunschweig. Hierbei kam es zu einer seitlichen Berührung beider Pkw. Die Autos wurden hierbei beschädigt, die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 4 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Beteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen sind bislang unbekannt. Daher bittet die Polizei in Meine nunmehr um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (0 53 04) 9 12 30.

Von der AZ-Redaktion