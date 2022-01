Groß Schwülper

Sportunterricht direkt vor der Haustür: Das war bisher für die 300 Jungen und Mädchen der Grundschule Groß Schwülper auf einem benachbarten Sportplatz möglich. Jetzt soll der Pachtvertrag für dieses Areal nicht verlängert werden, der Rückbau der Anlage ist geplant. So will es vorerst die Politik. Was bedeutete das für den Sportunterricht und was sagen Schulträger und Rektor?

Der Finanzausschuss der Samtgemeinde Papenteich hat in seiner Sitzung die Kündigung des Pachtvertrages empfohlen – sich die Entscheidung jedoch nicht leicht gemacht. Hermann Schölkmann (WGP) plädierte für eine Vertagung, wurde jedoch überstimmt. Für die FDP forderte Ratsherrn Nick Nalewaja vergeblich, den Pachtvertrag für den Sportplatz zumindest noch für ein Jahr zu verlängern.

FDP kritisiert Sportplatz-Aus

Für die Liberalen und ihren Ortsverband Gifhorn Süd hat Henrik Lindau inzwischen in einer Pressemitteilung noch einmal nachgelegt: Der Sportplatz müsse bleiben – auch weil er bei einem Feueralarm als Sammelplatz für die Schule unverzichtbar sei. Von den 20 000 Euro, die der Finanzausschuss in den Etat einstellen will, um die Grundschüler zukünftig mit Bussen zum Sportplatz der Oberschule zu fahren, hält FDP-Bildungsexperte Lindau nichts. Dies sei ökologisch, ökonomisch als auch pädagogisch keine ernst zu nehmende und zukunftsträchtige Alternative.

Der Schulleiter sagt: „Wir sind mehr als unglücklich“

„Wir sind mehr als unglücklich“, sagt Peter Vogt, kommissarischer Leiter der Grundschule. „Sollte es den Sportplatz nicht mehr geben, der von uns aus in nur fünf Minuten Fußweg erreichbar ist, wird das Bewegungsangebot der Kinder massiv eingeschränkt. Das wäre ein dramatischer Einschnitt“, sieht Vogt in dem Sportplatz der Oberschule Papenteich ebenfalls keine vernünftige Ersatzlösung. Der Fußweg dauere 20 Minuten, ein Bus-Pendelverkehr sei nur schwer umsetzbar, so Vogt. „Wie soll das gehen? Wir haben täglich vier Gruppen mit jeweils 20 Kindern im Sportunterricht“, nennt er Zahlen. Bisher würden Einzel-Sportstunden angeboten, zukünftig müssten es dann wohl Doppel-Sportstunden sein.

Vogt fordert Schulträger und Politik auf, den Sportplatz in der Nähe der Grundschule zu erhalten. „Wir brauchen keine Riesen-Investition und ein großes Stadion – mit einer regelmäßigen Pflege der Rasenfläche, einer kleinen Laufbahn und einer Sprungkuhle ist es getan“, so der kommissarische Schulleiter.

Erhebliche Investition in den Platz notwendig

„Für eine weitere und vernünftige Nutzung der Anlage geht es nicht ohne eine erhebliche Investition“, bezieht Samtgemeindebürgermeister Ines Kielhorn für den Schulträger Position. Den errechneten Betrag beziffert die Verwaltungschefin auf rund 347 000 Euro. „Dieses Geld kann natürlich nur bei einem langfristigen Pachtvertrag – Zeitraum 25 bis 30 Jahre – oder beim Kauf der Fläche ausgegeben werden“, so Kielhorn. In Gesprächen mit dem Eigentümer sei in diesem Punkt leider keine Einigung erzielt worden, bedauert Ines Kielhorn. Das letzte Wort habe am nun 2. Februar der Samtgemeinderat.

Bürgermeisterin will mit Schulleiter sprechen

Brigitte Brinkmann, Bürgermeisterin der Gemeinde Schwülper, bestätigt die Ausführungen von Kielhorn. „Erst einmal sind wir jedoch dankbar darüber, dass uns der Grundstückseigentümer die Fläche über so eine lange Zeit zur Verfügung gestellt hat – doch im momentanen Zustand ist die Anlage für Schulsport nicht mehr nutzbar“, weiß auch Brinkmann. „Wenn man so eine hohe Investition tätigt, muss es eine langfristige Sicherheit geben“, steht auch für sie fest. Sportunterricht auf dem Sportplatz der Oberschule: Für Brinkmann keine Dauerlösung. Sie kündigt ein Gespräch mit dem kommissarischen Leiter der Grundschule an: „Fest steht, dass es vernünftige Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder geben muss.“

Von Uwe Stadtlich