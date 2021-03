Wann können Anwohner der Schulstraße in Schwülper wieder problemlos und mit dem Auto zu ihren Grundstücken? Der Wintereinbruch im Februar hat diese Frage angesichts der Bauarbeiten noch einmal drängender gemacht.

So lange verzögert sich der Bau in der Schulstraße noch

Groß Schwülper - So lange verzögert sich der Bau in der Schulstraße noch

Groß Schwülper - So lange verzögert sich der Bau in der Schulstraße noch