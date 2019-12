Schöne Klänge in der St. Michael-Kirche

Rötgesbüttel

Schöne Klänge bereichern regelmäßig die Adventszeit in der St.-Michael-Kirche in Rötgesbüttel. Dafür sorgen die Frauen vom Kirchenfrauenchor, die schon seit vielen Jahren zu einem Konzert einladen in der besinnlichen Vorweihnachtszeit. Tradition ist es dabei auch, dass weitere Chöre mit dabei sind: der Posaunenchor Ribbesbüttel-Rötgesbüttel und der Schulchor der Grundschule Rötgesbüttel.

Kirche gut gefüllt

Auch dieses Mal wieder war die Kirche sehr gut gefüllt. "Es sind rund 170 Zuschauer dabei, selbst die Empore ist gefüllt", freute sich Pastor Michael Bausmann. Das Konzert werde immer gut angenommen, berichtete er. Bausmann kündigte dem Publikum dann an, dass wieder Großes auf die Zuhörer warte. "Wir werden einen Genuss haben, an den wir noch lange zurückdenken werden", meinte der Pastor. Mit dem Lied "Es ist für uns eine Zeit angekommen" stieg der Kirchenfrauenchor dann ins Programm ein.

Besinnliches Konzert

Die verschiedenen Chöre boten den Zuhörern eine feine Mischung aus bekannten weltlichen und geistlichen Advents- un Weihnachtsliedern. Es war ein schön besinnliches Konzert, erneut mit dem gelungenen Mix von älteren und jüngeren Musikern und Sängern. Sie traten im Wechsel auf. Die Leitung des Kirchenfrauenchores hatte Karin Richter, den Schulchor leitete Annette Liebert, den Posaunenchor Johannes Krüger. Zwischendurch war bei manchen Stücken auch das Publikum aufgefordert, mitzusingen. Außerdem wurden auch adventliche Geschichten und Gedichte vorgetragen. Pastor Bausmann sagte, besonders toll sei bei den Adventskonzerten des Kirchenfrauenchores immer das generationenübergreifende Element. Chöre aller Altersgruppe seien beteiligt und sorgten für einen musikalischen Höhepunkt im Advent.

Geselligkeit pflegen

Und nach dem Konzert war dann auch noch reichlich Gelegenheit gegeben, in der Vorweihnachtszeit die Geselligkeit zu pflegen. Bei einem gemütlichen Beisammensein gab es die Möglichkeit für angeregte Gespräche. Dazu wurden Kekse, Tee und Glühwein gereicht. Denn neben dem Musikgenuss steht bei der Veranstaltung stets auch die Pflege der Dorfgemeinschaft im Mittelpunkt. Dazu bot die weihnachtliche Atmosphäre in der St.-Michael-Kirche dann auch wieder einen schönen Rahmen.

Von Chris Niebuhr